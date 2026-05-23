◆陸上 関東学生対校選手権 第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部３０００メートル障害予選（３組で各組４位以内と５位以下の上位３人が決勝進出）が行われ、青学大の本間創（４年）が第２組で９分０秒１６で１位、全体でもトップで２４日の決勝に進出した。「５０〜６０％の出力で、ラストだけ上げるイメージで予選通過できました。明日の決勝は１００％の力を出し切ります」と本間は意欲的に話した。

スタンドで見守った原晋監督（５９）は「優勝を狙って思い切り走ってほしい」とゲキ。本間は「もちろん、優勝を目指して走ります」と力強く話した。

今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大は選手層が厚く、本間は３年時まで３大駅伝の出走経験はない。「昨年まで左膝や右アキレスけんなど故障が多かったですが、今は順調に練習を積めています。夏合宿で走り込んで、箱根駅伝では１区を狙いたいです」と話す。上半期のビッグイベントの関東インカレでアピールして、新春の箱根路を目指す。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。