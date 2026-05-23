◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 第３日（２３日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

７打差２０位で出た蝉川泰果（アース製薬）が１イーグル、４バーディー、１ボギーの６７をマークし通算１０アンダーとし、トップと３打差の６位に浮上した。中嶋常幸の３０歳３５８日を４１年ぶりに塗り替える２５歳１３３日の史上最年少メジャー４冠達成へ、一気に優勝争いに加わった。

「メジャータイトルっていうのは本当に取りたいタイトル。自分のやるべきことを全部やったうえで、結果がどうなるか。やりきりたい。このチャンスは年１回だけなので、ぜひものにしたい」と気迫をみなぎらせた。

５番で２メートルのチャンスを決めきり、６番パー５で残り２８５ヤードの第２打を３番ウッドで５メートルに運ぶイーグルで加速した。「久々の決勝ラウンドなので、楽しむことを意識した。２番でボギーが先行してしまったけど、気持ちを切らさずに伸ばすことができた」。強風が吹き、全体的にスコアが伸び悩んだ一日。この日の最小スコアでトップとの差を一気に詰めた。

前週の関西オープンは予選落ちに終わった。オフから師事するメンタルトレーナーからの助言を生かし「ワンショットのイメージの出し方に取り組んでいる」。これまでは距離に対しても、風に対しても「こんな感じ」でおしまいだった。練習場でもより鮮明にイメージしながら素振りをするようになった。初日１００位からの巻き返し。史上３番目のまくり優勝が見えてきた。

日本オープン（２２年）、日本シリーズＪＴカップ（２３年）、日本ツアー選手権（２５年）のメジャー３冠をツアー史上最年少の２４歳１４８日で決めた。「自分の気持ちを切らさなければ明日すごく面白い展開にできると思う。コツコツと。１８ホールしっかり集中して、自分の攻めの姿勢を貫きたい。持ち味のアグレッシブさを出したい」。最も若いグランドスラム達成者として、歴史に名を刻む。（高木 恵）

◆メジャー４冠達成時の年少順位

〈１〉中嶋常幸 ３０歳３５８日

〈２〉村上隆 ３１歳１７５日

〈３〉片山晋呉 ３４歳１５１日

〈４〉青木功 ４１歳３２日

〈５〉尾崎将司 ４２歳１１０日

〈６〉尾崎直道 ４３歳１３８日

◆１ラウンド最多順位からの優勝（詳細なデータが残る１９８５年以降）

〈１〉伊沢利光 １１６位（２００１年ダイヤモンドカップ）

〈２〉小林正則 １１０位（２０１２年パナソニックオープン）

〈３〉黄重坤 ９４位（２０１１年ミズノオープン）

〈４〉小平智 ９１位（２０１６年ブリヂストンオープン）

〈５〉重信秀人 ８４位（１９８６年ダンロップ国際オープン）