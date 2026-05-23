《新作》新茶の季節キタッッ♡【セブン-イレブン】鮮やかグリーンに釘付け♡「抹茶スイーツ」

5月22日は「抹茶新茶の日」。新緑の季節感にもぴったりな、抹茶を味わう絶好のチャンスかも。【セブン-イレブン】では、そんな抹茶の魅力を活かした新作の「抹茶スイーツ」が登場中。今回は、抹茶の香り、ほろ苦さ、色鮮やかさがぎゅっと詰まった、セブン-イレブンの抹茶スイーツを紹介します。

宇治抹茶ホイップのほろ苦さがポイント

「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」は、雲のようにふんわりと焼き上げたどら焼き生地が特徴のスイーツ。生地の間には、宇治抹茶を使った抹茶ホイップクリームと北海道十勝産小豆の粒あんがサンドされています。@yuumogu22さんいわく「抹茶ホイップはかなり本格的で渋みがしっかりある」とのことなので、上品な甘さを楽しめそうです。

目に鮮やかな抹茶色の生地とクリーム

セブン-イレブンのプレスリリースで「『もちもち』食感が特長の人気シリーズ」と紹介されている「もこ」にも、抹茶フレーバーが登場。「お抹茶クリームもこ」は、生地もクリームも鮮やかなグリーンで、見た目からも抹茶感を楽しめます。もこシリーズ特有のもちもちとした生地と、宇治抹茶の渋苦さが主役のクリームとの絶妙なコンビネーションに期待したいところ。@sujiemonさんによると「お茶の旨味を味わう大人シュー」とのこと。

きなこわらび × 抹茶 × 黒蜜の王道和スイーツ

「ぷるもちきなこわらび抹茶クリーム」は、きなこをまぶしたわらび餅で、抹茶クリームと黒蜜ソースを包んだ和スイーツです。きなこ、抹茶、黒蜜といった、和菓子の定番食材が使われているので、緑茶と共にほっこりした和のおやつタイムを楽しみたい人におすすめ。本格的な抹茶の風味と黒蜜のコクのある甘さを、絶妙なバランスで味わえるはず。

やさしい甘さでほっとひと息

新作の抹茶スイーツのほかに、おまけとして紹介したいのが「まーるいミルククリームサンドケーキ」。シフォン生地にミルククリームをサンドしただけのシンプルな構成で、@sujiemonさん曰く「極ふわ & しっとりの食感が良い」「甘さ控えめのホイップクリーム」とのこと。コーヒーや紅茶との相性が良さそうですが、おやつだけでなく、朝食としても楽しめるかも。\205（税込）と、手に取りやすい価格も嬉しいポイント。

セブン-イレブンで販売中の抹茶スイーツは、どれも本格的な抹茶の香りとほろ苦さが特徴になっているよう。全体的に甘さ控えめな抹茶クリームが多いため、甘さだけでなく抹茶本来の味わいを楽しみたい人におすすめです。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる