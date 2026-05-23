韓国統一省は5月、北朝鮮憲法の改正点について明らかにした。金正恩総書記が兼務する国務委員長を国家首班と明記して権威を絶対化。核保有についての制度化も進めた。同時に、あまり目立っていないが、北朝鮮が1948年の建国以来、形式上はずっと維持してきた「無償医療制度」をついに放棄した。北朝鮮の医療制度は30年以上前から事実上の崩壊状態にある。その象徴が結核と麻薬の蔓延だ。

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改正憲法は第71条で「公民は治療を受ける権利を持（つ）」とした。高齢者や働けない人などは、社会保険・社会保障制度で医療を受けられるようにするとうたっている。北朝鮮憲法は少なくとも2019年の改正時までは、第72条で「公民は無償で治療を受ける権利を持（つ）」としていた。



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医師は診断して、必要な治療薬を指示するだけに

北朝鮮の医療制度はシステムとしてはよくできている。2000年代に世界保健機関（WHO）代表団として訪朝した関係者によれば、日本の町や村に相当する、最小行政単位の「里」には医師が24人ずつ配置されていた。1人の医師が約130世帯を担当していたという。関係者は「予防接種の記録もきちんと書き込んでいた」と証言する。

ただ、複数の脱北者は、北朝鮮の「無償医療制度」は1990年代半ばに起きた「苦難の行軍」と呼ばれる経済危機によって崩壊していたと証言する。脱北者の1人は「無料なのは診療だけだった。医師が診断して、必要な治療薬を指示された。市場で購入しない限り、何の意味もなかった」と語る。入院する場合も、支払いが必要だったという。周囲の住民もよほど重症でない限り、病院には行かず、市場で中国製の薬や漢方薬を購入して治していたという。

別の脱北者は「診療は確かに無料だが、いろいろと金がかかった」と語る。平壌に住んでいたこの脱北者はある日、虫歯の猛烈な痛みに我慢できなくなった。職場の休憩時間を利用して病院に飛び込んだ。歯科には診療を待つ患者が大勢いたため、こっそりと賄賂を払って無事、休憩時間内に治療を受けることができたという。

「一般の人は治療を受けられないか…」

2020年から23年ごろにかけ、北朝鮮でも新型コロナウイルスの感染が拡大した。かなり遅い時期になって中国製のワクチンを入手したが、それまでは「里」ごとに相互の往来を禁じたほか、発熱が確認された患者を強制的に隔離するくらいしか対策がなかった。北朝鮮には地域ごとに伝染病の管理や行政措置を担う衛生防疫所がある。郊外などに隔離病棟も備えている。ただ、入院費用や食費などは自己負担になるため、感染が疑われる市民たちはほとんどが自宅待機を選んだ。

今回の憲法改正は、「無償医療の崩壊」という現実に合わせた措置とも言える。北朝鮮は2022年ごろから、全国の病院の名前から「人民」という名称を削除。住民に対する講習会などで、すべての国民が加入する健康保険制度の説明も始めていた模様だ。2024年ごろからは、国営の薬局を全国に展開し始めた。北朝鮮を逃れた元幹部は「市場をできる限り縮小し、経済の統制を目指す金正恩の意向を受けたものだろう」と指摘する。

ただ、医療制度のシステム化、秩序の回復を目指してみても、薬品や資材不足を補えるわけではない。市民には社会保険料を十分に支払える余裕もない。このままでは、北朝鮮の医療で長年、問題視されてきた「結核」と「麻薬」の問題も解決できそうにない。

日本でも戦後すぐの時代には「亡国の病」と言われた結核だが、北朝鮮では抗結核薬や診療器具の不足などから、今でも「死に至る病」として恐れられている。人口約2500万人の北朝鮮だが、韓国の専門家は「結核感染が疑われる人は100万人に上ると言われる」と指摘する。2017年に北海道に、2019年に秋田県にそれぞれ漂着した北朝鮮木造船に乗っていた人々にも結核患者が含まれていた。

2012年1月に韓国に逃れた崔政訓・韓国高麗大学公共政策研究所客員研究員によれば、結核用の薬価は500ドル以上になる。平壌に住む4人家族の半年分の生活費に相当する。崔氏は「一般の人は治療を受けられないか、多少体力が回復する1カ月程度の投薬でがまんするしかないのが実情だ」と語る。

蔓延する麻薬

また、麻薬の蔓延も深刻だ。治療薬が手に入らない市民が「救急薬」として常備しているケースが数多くみられるからだ。韓国統一研究院の「北韓（北朝鮮）人権白書2020」は、「（北朝鮮で覚醒剤を意味する）ピンドゥが抗生剤として使われ、70〜80％の人々が使っている」とする16年8月に両江道恵山から逃れた脱北者の証言を紹介した。

韓国政府はかつて、金正恩朝鮮労働党総書記の兄、金正哲氏がバスケットボールでひざを負傷した際にモルヒネを使ったことがきっかけで、麻薬や覚醒剤を使うようになったという未確認情報も入手していた。2019年9月に韓国に亡命した北朝鮮の劉現祐・元駐クウェート臨時代理大使の著書「金正恩の隠された秘密金庫」（東亜日報社）によれば、金正哲氏は2006年ごろ、ロイヤルファミリーの秘密資金を扱う党39号室にやってきて、「アヘンをくれ」とせがんだことがあったという。

北朝鮮が医療制度を現実に合わせても、社会福祉よりもロイヤルファミリーの統治や軍事に予算を集中するシステムを変えない限り、医療事情が好転することはないだろう。

（牧野 愛博）