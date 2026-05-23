INAC神戸のGK大熊茜が海外挑戦のため退団を発表した

INAC神戸レオネッサは5月22日、GK大熊茜が海外挑戦のため、2025-26シーズンをもってチームを離れることが決定したと発表した。

2年連続でリーグ優秀選手賞に輝いた守護神の旅立ちに、ファンからは「嘘でしょ？」「マジか」と衝撃が広がっている。

千葉県出身で現在21歳の大熊は、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの下部組織を経てトップチームに昇格後、INAC神戸に加入した。173センチの体躯を誇り、2024-25シーズンと2025-26シーズンには2年連続でWEリーグ優秀選手賞を受賞。今季はチームのWEリーグ優勝にも大きく貢献した。大熊はクラブを通じ、「海外挑戦することに決めました。リーグ優勝出来たことは私にとって大きな財産になりました」などとコメントを発表している。

なお、移籍先の詳細は明かされていない。リーグを代表する若き守護神の電撃退団発表を受け、SNS上では「おお、ついにか」「わーこれは玉突き起きそう」「嘘でしょ？」「実力は必ず通用するよ。間違いない」「どこ行くのかな」「代表クラスになってしまうと旅立つよね」「マジか」「なでしこジャパンの未来を託せるGK」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）