BoA、日本デビュー25周年日に独立後初の新曲配信 YouTubeプレミア配信にCrystal Kay出演決定
歌手のBoAが、日本デビューから25周年を迎える5月30日に、独立後初となる新曲「Ain’t No Hard Feelings」を配信リリースすることが決定した。同日にはYouTubeにてミュージックビデオのプレミア公開も実施される。
【写真】39歳の誕生日を迎え笑顔の近影を公開したBoA
2001年5月30日に日本デビューを果たし、以降アジアを代表するアーティストとしてシーンを牽引してきたBoA。25周年という節目に合わせて発表される同作は、BoAにとって新たなフェーズを象徴する楽曲となる。
5月30日午後9時からは新事務所「BApal Entertainment」のYouTubeチャンネルにて、ミュージックビデオのプレミア公開を実施。スペシャルゲストとしてBoAの長年の盟友であるCrystal Kayも出演する。
リリースに先駆けて5月25日放送のJ-WAVE（81.3FM）「STEP ONE」にBoAが生出演することも決定しており、25周年を迎えた心境や新曲に込めた想いを語る予定となっている。
【写真】39歳の誕生日を迎え笑顔の近影を公開したBoA
2001年5月30日に日本デビューを果たし、以降アジアを代表するアーティストとしてシーンを牽引してきたBoA。25周年という節目に合わせて発表される同作は、BoAにとって新たなフェーズを象徴する楽曲となる。
リリースに先駆けて5月25日放送のJ-WAVE（81.3FM）「STEP ONE」にBoAが生出演することも決定しており、25周年を迎えた心境や新曲に込めた想いを語る予定となっている。