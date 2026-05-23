◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 7-6 楽天(23日、楽天モバイルパーク)

ここまで4連敗中だった楽天。9回表を4点リードで迎えるも、逆転負けを喫しました。

この回のマウンドにあがったのは藤平尚真投手。先頭で打席に迎えたのは、この日もホームランを放ち3試合連続本塁打としていた山口航輝選手でした。そんな山口選手に対しては四球で出塁を許し、続いて打席に迎えたのは、こちらもこの日ホームランを放っていた井上広大選手。ヒットを浴びランナーをためます。さらに続いて迎えた寺地隆成選手にもヒットを浴び、無死満塁のピンチを招きました。

続く代打・ポランコ選手は空振り三振に取るも、ここから小川龍成選手、友杉篤輝選手、西川史礁選手の連続タイムリーを浴び失点。西川選手の打席では暴投も絡み、一挙5失点と逆転を許しました。ここで藤平投手は降板。1アウト2塁の場面で起用された津留粼大成投手は、後続を打ち取り抑えました。

1点ビハインドで迎えた9回裏には、ロッテの守護神・横山陸人投手の前に得点を奪えず。1点ビハインドでゲームセットとなり、楽天は5連敗を喫しました。