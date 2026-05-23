グレーターベイ航空、香港〜沖縄/那覇線を新規開設 7月11日から1日1往復
グレーターベイ航空は、香港〜沖縄/那覇線を7月11日に新規開設する。
1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機またはボーイング737-9型機を使用する。所要時間は香港発が2時間20分から2時間45分、沖縄/那覇発が2時間30分から2時間45分。運航期間は10月24日まで。7月17日・31日、8月14日・28日を除く。
同路線はこの他に、香港エクスプレス航空と香港航空が運航している。
HB337 沖縄/那覇（12：50）〜香港（14：35）／土
HB337 沖縄/那覇（13：00）〜香港（14：40）／火
HB337 沖縄/那覇（13：00）〜香港（14：45）／木
HB337 沖縄/那覇（13：40）〜香港（15：10）／日
HB337 沖縄/那覇（14：15）〜香港（15：50）／水（〜9月3日）、水・金（9月4日〜）
HB337 沖縄/那覇（14：15）〜香港（16：10）／金（〜9月3日）
HB337 沖縄/那覇（15：40）〜香港（17：25）／月
HB336 香港（08：15）〜沖縄/那覇（11：50）／土
HB336 香港（08：20）〜沖縄/那覇（12：00）／火・木
HB336 香港（09：20）〜沖縄/那覇（12：40）／日
HB336 香港（09：40）〜沖縄/那覇（13：20）／水・金（9月4日〜）
HB336 香港（10：55）〜沖縄/那覇（14：40）／月