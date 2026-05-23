コンゴ代表がW杯出場危機!? エボラ出血熱の流行で米国が隔離措置を決断「出場は『確実』とは言えない。入国を拒否されるリスクが生じている」
ジャマイカとのプレーオフを制してW杯のチケットを掴んだコンゴ代表(C)Getty Images
歴史的な世界大会に向けた緊張感が高まっている。
現地時間5月22日、『ESPN』など米複数メディアが報じたところによれば、現地当局は、来月12日から始まる北中米ワールドカップ（W杯）に出場するコンゴ民主共和国代表に対して、同国国内で起きているエボラ出血熱の流行を受け、入国前に21日間の隔離措置を取る必要があると明らかにした。
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1971年から1997年まで「ザイール代表」として国際大会に臨んでいたコンゴにとって、事実上W杯初出場となる今大会は大きな価値を持つ。ゆえに国民の関心も高まっていたのだが、エボラ出血熱が蔓延化。『ESPN』によれば、世界保健機関（WHO）は現時点でコンゴにおける確定症例は82件もあり、死者数は増加の一途を辿っているという。
国際的な感染拡大を食い止める上では、当然ながら選手たちも措置対象となるのは、やむを得ない。米ホワイトハウスのW杯関連特別対策チームのアンドリュー・ジュリアーニ事務局長は「コンゴには、6月11日に彼らの拠点となるヒューストンへ向かうまでの21日間、バブル環境の完全性を維持するよう明確に伝えた。これ以上ないほど明白にね」と断言。その上で「バブルを維持しなければ米国への渡航ができなくなるリスク」が生じること、つまりW杯出場が見込めないとする可能性も示唆した。
もっとも、コンゴ代表側は米国側の対応に協力的だ。すでに現地時間5月25日に首都キンシャサで開催予定だった壮行会を中止し、チームは早々とベルギーに移動。安全性を保った環境下での強化合宿に励んでいる。実際、同国代表の広報担当者も『ESPN』で「我々の準備プログラムは、ヨーロッパとヒューストンで予定通り進んでいる」と力説。大会出場に向けても自信を覗かせている。
それでも感染状況などによって措置が変わる可能性もゼロではない。ゆえに米国内でも不安は広まっている。スペイン紙『as』の米版は「差し迫った危機には瀕していない」としつつ、「ワールドカップ出場は『確実』とは言えない状況だ」と断じた。
「感染症の流行によって、コンゴ代表チームは厳格な健康プロトコルに従わなければ、アメリカ国内への入国を拒否されるリスクが生じている。選手、スタッフ、または渡米予定の関係者が隔離要件を満たさない場合、あるいはチーム内で症状が現れた場合、入国を完全に拒否され、ワールドカップへの出場が危ぶまれる。
すでに事態は急速に悪化しており、アメリカ国内での入国制限が解除されない限り、コンゴ国内から来るファンのほとんどはワールドカップ観戦には行けない。ある意味で各国の国民の誇りを懸けるワールドカップという大会において、チームを取り巻く雰囲気に大きな打撃を与えることは言うまでもない」
現時点で大会運営に支障はなさそうだが、果たしてどうなるか。いずれにしても、コンゴイレブンが万全の状態で試合に臨めることを祈るのみだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]