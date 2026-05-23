「多くの強打者たちと比べても…」Wソックス元指揮官が語った村上宗隆　米メディア「リーグ屈指の強打者として議論するべき」

ホワイトソックスの元監督が村上について語っている(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月22日、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数1安打3打点2四死球の成績だった。チームは9−4で勝利している。

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村上は4回の第3打席、二死満塁のチャンスで左翼への走者一掃の3点適時二塁打を放ち、今季36打点。打点ランキングではトップのヨナタン・アランダ（レイズ）まであと「2」。本塁打王争いでは17本塁打でトップに立っており、2冠も視野に入ってきた。

村上がチームをけん引し、ホワイトソックスはア・リーグ中地区の2位に位置している。米メディア『ClutchPoints』は、MLB公式ネット局『MLB Network』のポッドキャスト番組「The Leadoff Spot」で、ホワイトソックスの元指揮官であるペドロ・グリフォル氏が村上についてコメントした内容を紹介。同氏は2024年に歴史的な21連敗を喫した当時の監督だ。

同氏は村上について「彼が今収めている成功には、本当に多くの要因が絡み合っている。何よりもまず、彼には凄まじい才能がある。メジャーリーグの多くの強打者たちと比べても、彼の方がパワーがある」と述べている。