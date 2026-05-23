「平安時代にタイムスリップ」柏木由紀、美し過ぎる十二単姿を披露！ 「お姫様みたい」「神々しい」の声
元AKB48の柏木由紀さんは5月22日、自身のInstagramを更新。十二単姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】柏木由紀、美し過ぎる十二単姿を披露！
この投稿にファンからは、「めっちゃ似合ってる〜」「凛としていてきれいな立ち姿」「十二単姿神々しいです 幸せを呼び込みそう」「華やかだねえ」「ゆきりん和服似合うね」「わー！お姫様みたいー！」「きれい過ぎる」「平安時代にタイムスリップ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】柏木由紀、美し過ぎる十二単姿を披露！
「ゆきりん和服似合うね」柏木さんは「『三重においーさ 伊勢参宮街道おかげ旅（全6話）』十二単を着させていただきました！」とつづり、5枚の写真を投稿。鮮やかな赤色の十二単姿を披露しました。凛としたたたずまいが印象的で、華やかな衣装を美しく着こなしています。
「美しいの一言です」柏木さんは3日の投稿で、純白いドレス姿を披露。美しいスタイルを披露しています。コメントでは、「お似合いですね。美しいの一言です」「めちゃめちゃきれい」「まさしく天使様です」との声が寄せられています。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)