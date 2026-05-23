自民党の有志議員らが参加する研究会が、化粧品や美容サロン、ネイル、エステ、美容機器などの「J-Beauty」を国家戦略産業に位置づけるべく、広告規制の緩和などを盛り込んだ提言を政府へと出した。

【映像】化粧品、使えない広告表現集

日本の化粧品分野には、高品質な商品もある一方で、厳しい審査や広告規制によって“表現の壁”があるという。その結果、広告規制が日本よりゆるい韓国などに押されている現状がある。そこで『ABEMA Prime』では、美容関係に詳しいアレン様と業界関係者らとともに、J-Beautyが世界で勝つための戦略を考えた。

■広告規制で不自由な表現、海外に出遅れ…

J-Beauty産業の市場規模は9.7兆円、雇用者数は980万人（多くの業種で大半が女性）だ。比較としてコンテンツ産業を見ると、市場規模13.4兆円（うち主要5分野 計9.3兆円）、雇用者数406万人（うち主要5分野 計22.8万人）となっている。

アレン様は「広告規制の緩和は、ちょっと違う」と考えている。「諸外国はマーケティングやブランディングが上手だ。フランスには、ゲランやシャネル、ディオールなど、ブランド力と歴史で買う層が一定数いる」。

そして韓国に目を向け、「ブームが爆発した第1の理由が、安価であること。加えて、日本では規制されている成分が入ったり、広告がゆるかったりする。韓国へ行くと、お土産にばらまくために、コスメを大量買いする文化ができている」として、「片方は“伝統とブランド”、もう片方は“値段と成分”で勝負するとなると、日本は何で戦うのか。広告規制より先に、そちらを考えた方がいい」との考えを示した。

近畿大学 情報学研究所 所長の夏野剛氏は、「日本が売りにすべきは、クオリティーの高さ。韓国が過激な表現で来るのであれば、日本は品質を売り出した方がいい。もし表現規制の緩和を検討するなら、成分や効能をテストする検証機関を作るべきだ」と訴える。

資生堂やシャネルなど国内外の化粧品メーカーに勤務し、商品開発やPRを担当した、美容アナリストの御殿谷りえ氏は、「韓国のK-Beautyが上手なのが、東京・新大久保全体の文化として打ち出していること。タレントを前面に出すなど、エンターテインメント性もうまい。一時的かと思いきや、アジア全体をリードする存在として定着した」と説明する。

日本製品については「品質の良さや、研究の深さは世界に負けない。そこがもう少し前に出るといい」と評価するが、現状の規制には「広告規制もしかりだが、輸出も成分で引っかかる。ポジティブリストやネガティブリストが、世界基準と合っていない」と否定的だ。

現場での経験から「言えるワードが少ない。薬機担当と何度もすり合わせても『保湿』ぐらいしか基本的に言えない。言い換えようとすると、全部同じ商品に見えてしまう。化粧品は肌を変えることができないポジションにあり、言えないのは心が痛かった」と振り返る。

「J-Beauty産業研究会」のメンバーで、海外向けＥコマースプラットフォームを展開する株式会社NOVARCAの濱野智成社長は、「品質は世界でも評価されているが、伝えるのが下手くそだ。日本のブランドは、ビューティーに限らず、ハイコンテクストな表現や処方で伝えようとするが、海外では『成分の含有量』や『シワの改善度』を、エビデンスを元にマーケティングしている」と語る。

これらの違いから「日本の規制が厳しく、海外でもできないため競り負ける。日本市場にも韓国や中国のブランドが押し寄せ、防衛戦がやっと。海外に投資が回らない状況で、海外でのプレゼンスも減ってしまっている」との実情を伝える。

■J-Beautyで世界に勝つ打開策は

自民党の川松真一朗衆院議員は、音楽を引き合いに出し、「本来はJ-POPの方が人気も質もあり、ファンクラブも日本がつくった文化なのに、韓国のK-POPに持っていかれている。化粧品やコスメも日本が強かったが、ブランディングでこうなってしまっている」と考える。

解決策として「ここまで民間の努力でやってきたが、韓国は国家産業として作り上げた。日本も同じ舞台に立とう。世界のアーティストと、日本のコスメや美容がコラボして、世界に発信できるのに、細かいルールでチャンスを逃してきた。『これは国家戦略産業で、頑張れば日本がもう一度盛り上がる』というメッセージを届けたい。広告規制によって『日本の方が下だ』と思っている人が増えている」と提案する。

一方で濱野氏は「韓国や中国のブランドは、日本の規制を守らずに広告しているが、取り締まりきれていないため、規制強化も必要だ。土俵が違う戦いを強いられており、そこはしっかりやる必要がある」といった課題も挙げる。

訪日観光客に向けた施策として、「カウンセリングや美容体験で価値を感じて、自国に帰った後も、日本の商品を気に入る。インバウンドで需要を開発し、アウトバウンドを増やす“オールバウンド戦略”が大切だ」と説く。

食を例として、「日本のフードが世界に広がったのは、ミシュランの獲得店が東京や大阪に集中しているからだ。『J-Beauty認証を取れたブランドは、すごくいい』と評価が高まり、世界から注目を浴びるようになればいい」と語る。

川松氏は「私たちには身近で気付いていないものもある。東京オリンピックの選手村では、海外アスリートが、日本の理容師・美容師に喜んでいた。幅広い『J-Beauty』を見直して、伝統から最先端まで、日本人が1つになって盛り上げる空気を作りたい」と意気込んだ。

（『ABEMA Prime』より）

