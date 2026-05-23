お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（５０）が２２日、アメーバオフィシャルブログを更新した。１１歳の長男・誠希千（せいきち）くんがバスケットボールチームのキャプテンに立候補していたことを明かし、その積極的な姿勢に母としての思いをつづった。

この日、小原は「立候補していたのを知らなかった！★」と題してブログを更新。体育館の隅でバスケットボールを持つ６歳の長女・こうめちゃんの姿とともに「昨夜は バスケ見学にいきました」と書き出し、娘と一緒に兄弟のバスケットボール練習を見学したことを報告した。こうめちゃんが着ている“ケアベアＴシャツ”は、最近セールで購入したという。「めちゃかわいい」とお気に入りの様子を見せつつ、「大人用だったからＸＳにしたけど ぴったりすぎた Ｓでもよかったなぁ。。。」とサイズ感についてコメントした。

その後、兄弟のバスケット練習が終わると「ん？？？ ３人 前に でてきた。。。 誠希千もいるぞ？！？！」と驚いた様子で状況を説明。「キャプテンに立候補したい人は先生に相談するように言われていたらしい」と続けた。いつのまにか長男が立候補していたという。先生の判断で、立候補した３人が順番にキャプテン、副キャプテンを務めることになったそうで、「まず５月から７月は 誠希千がキャプテンとなりました！」と報告した。

「この志が 本当に素晴らしい」と感激した様子で、「どんな場でも物怖じせず 前向きです いつも感心します 尊敬しています」「その調子で頑張ってね！」と、長男への誇らしい思いとエールを送った。

さらに練習後には、保護者へのあいさつで「挨拶したい人ー！」という呼びかけに“さっとすっと”兄弟そろって素早く手を挙げたことも紹介。最終的には９歳の次男・誠八（せいはち）くんが選ばれ、「大きな声の ありがとうございました！！！ いただきました」とうれしそうにつづり、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからも「せいきち君、本当に将来が楽しみ」「本当に頼もしいし頼り甲斐があるお兄ちゃん！」「眩しい限り」「誠希千くんの立候補も偉いけど、最後の挨拶の積極的な八くんも立派」「凛々しい兄弟の晴れ晴れした姿を目の前にして、正子母さんウルウルされていたのでは！？」「この積極性、凄い!!この経験は、宝物!!」「もう、胸が一杯！」などの声が寄せられた。