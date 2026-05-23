◆パ・リーグ 西武４―１オリックス（２３日・ベルーナドーム）

西武が接戦を制し、首位攻防戦２戦目に勝利。オリックス戦の連敗を６で止めた。

打線は両軍無得点の２回２死一、二塁でカナリオが左前適時打を放ち６試合ぶりに先制。４回２死一塁では相手の失策と一塁走者・カナリオの好走塁で２死三塁とすると、滝沢が中前適時打を放ち１点を追加した。

５回には無死一、三塁から長谷川が左前適時打、無死二、三塁からは源田が左犠飛を放ちさらに２点を追加した。

先発左腕・佐藤爽は４回１／３を６安打１失点の粘投も、５回を投げきることができずに降板し、２勝目とはならず。中６日での登板で、初回は３者凡退の立ち上がり。味方が１点を先取した４回、先頭の西川の投手強襲の打球がノーバウンドで左腕の左肘を直撃し１度はベンチに退いたが、続投。１死二塁からは二塁走者・内藤からけん制死をもぎ取りほえた。

５回１死二、三塁としたところで降板。後を継いだ２番手・上田が１点は与えたものの味方の好守もあって後続は断ち、３年目で待望のプロ初勝利を手にした。