タレントホラン千秋（37）が23日、お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）、NON STYLE石田明（46）がMCを務めるカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西ローカル）に出演。恋愛観について打ち明けた。

石田から恋愛について聞かれると「いい人がいたらいいなと思うんですけど、いなかったらいないで割と一人で楽しく生きていけてるんで。どっちでもというか。でも。積極的な方だとは思います」。

好きになった相手に対して積極的に「サインは出してます」といい、「そうしないと、自分が逆の立場だったとしたら、踏み込んでいいのか勇気いるじゃないですか」。石田から「どんな感じで出すんですか」と聞かれると、「知り合い食べで連絡交換して、何日かLINEが続いて、段々ともう続ける理由がなくなるじゃないですか。本当に私のことが気になってる人なら、何日後とかにまた連絡来るはずなんで。その時に、『何してました？』って聞かれたら『●●さんからLINE来るの待ってました』とか」とぶっちゃけ、岡村と石田を「あら〜。サインどころか豪腕ですね」と驚かせた。

告白は自分からではなく「してもらう」とにんまり。「勇気がいるし、そこは自分がずるいなって思うんですけど、だけど、安心して告白していただいて大丈夫ですよっていうサインは出し続ける。こっちの責任として。空気と土台は作ります」と打ち明けた。

自身の性格について「私は全然、自分のことサバサバしていると思ってないので。結構デレなんです」。石田から「甘えられるよりは甘えたい？」と聞かれると、恥ずかしそうに「うん」とうなずき、「できることなら、信号待ちするたびにチューしたいです」と恋愛観を明かしていた。