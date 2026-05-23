「イライラしながら作ったお菓子と、誰かのために作ろうと思ったお菓子って、本当に味が違う気がするんです」



【写真】ぎゅっと詰められた宝箱のようなクッキー菓子

そう話すのは、焼き菓子屋「ねこのひげ」（neconohige.___）のオーナー・武井美樹さん。武井さんは“心と体に優しいお菓子屋さん”をコンセプトに、オンラインなどで焼き菓子を販売している。



焼き菓子屋という道に辿り着くまでには、2度の転職や適応障害を経験。「私は人と働けない人間」と心が苦しくなった時期もあった。



大学時代の友人の多忙さが羨ましかった新卒時代

武井さんは両親が飲食店を経営していたこともあり、飲食やお菓子作りの仕事に興味があった。だが、「他の業界も経験したい」と思い、大学卒業後は事務職に就く。



職場は定時で帰宅でき、忙しさとは無縁の日々。向上心の高い武井さんは物足りなさを感じ、忙しく働く大学時代の友人を羨ましく思った。



「友人と自分を比べて、私は今日、何を成し遂げたんだろうって考えるようになりました」



そんな中で強まったのは、お菓子屋さんへの憧れ。そこで、26歳の時、2年半勤めた会社を退職。未経験OKの洋菓子店に入社した。



憧れのパティシエになった後の挫折

パティシエは離職率が高く、厳しい業界――。そうした現状は、事前に調べて覚悟していた。しかし、実際の現場は想像以上に過酷だった。



「食品を扱う職人職なので厳しいのは当たり前なんですが、上下関係の厳しさに悩むようになって…」



精神的な負荷は日に日に増していき、やがて、出社時や帰宅時に涙が出るように。毎朝、毎日、足がつって目が覚め、運動会後のような疲労感に苦しんだ。



「間違えたら怒られるって思って、泣きながら仕事のメモを見て出勤していました」



その後、母に病院へ連れて行かれ、適応障害と診断される。洋菓子店を退職した武井さんは「私は人と働けない人間」と自分を卑下するようになった。



心と体に優しい焼き菓子屋「ねこのひげ」をオープン

だが、武井さんは強い。人と働けないなら、ひとりで全部やればいいと考え、2024年6月、焼き菓子店「ねこのひげ」をオープンした。



「自分に起きた辛いことやしんどいことはなかったことにはできないし、その経験もあっての今なので、どう受け止め、消化するかが大事だと思ったんです」



武井さんが作る焼き菓子は、米粉100％。“心と体に優しいお菓子屋さん”をコンセプトにし、オンライン販売などで多くの人に焼き菓子を届けている。



商品の中で一番人気なのは、かわいらしい猫のクッキー。なお、武井さん自身のおすすめは米粉ならではの食感が楽しめるフィナンシェだという。



お菓子を作る上で武井さんが大切にしているのは、自分の心を整えることだ。



「不思議なんですが、イライラ、トゲトゲした気持ちで作ると味も尖る気がするからです。自分を大切にすることって、周りを幸せにすることにつながるんだなと感じます」



ただお菓子を売るのではなく、優しい気持ちで作ったものを販売したい。そんな武井さんの温かい気持ちは購入者にも伝わっている。過去には、自身と似た境遇の購入者から気持ちのこもったお礼の手紙が届き、武井さんは嬉しくなった。



「自分のお菓子が誰かを勇気づけられたんだと感じ、お店を始めてよかったと思いました」



「自分の本音を大切にした職選びをしてほしい」

現在、武井さんは焼き菓子店を運営しながら、知り合いの不動産会社でアルバイトもしている。かつては自分のことを“人と働けない人間”と思っていたが、人間関係を大切にしてくれる企業で働いているうちに価値観は変化。環境が変われば、人と働ける自分がいることに気づいたという。



ただ、自分を労わりながら働くという軸はぶれない。



「お店を増やしたいとか、世界進出したいとか、そういう目標はなくて（笑）自分に関わってくれる人たちを幸せな気持ちにできれば、それで十分なんです」



自身の経験を踏まえ、武井さんは現在、転職やセカンドキャリアに悩んでいる人に向け、「自分の本音を大事にしてほしい」と話す。



「今の時代は転職が当たり前で、職業の選択肢も多い。だからこそ、迷いや不安は増えますが、一番大事なのはやりたいことや好きなことなど、ビビッときた感覚を大切にすることだと思うんです」



そうした自分軸を大切にし、自分の本音に耳を傾けていくことは自分を幸せにすることにもつながると武井さんは考えている。



自分の心を守りながら働き、周囲に優しさを配る――。そんな生き方を選んだ武井さんの焼き菓子は、疲れ切った心に深く刺さることだろう。



（まいどなニュース特約・古川 諭香）