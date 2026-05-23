「クラウンエステート」70周年記念車とは！

2025年11月20日、トヨタは「クラウンエステート」の特別仕様車「THE 70th」を発売しました。

クラウンの誕生から70周年を記念した特別なモデルですが、エクステリア・インテリアはどのような装いになっているのでしょうか。

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クラウンエステートは、伝統の上質さにステーションワゴンの実用性とSUVの力強さを融合させた、5人乗りのラージSUV。パワートレインは、最高出力306馬力を誇る2.5リッタープラグインハイブリッド（PHEV）の「RS」と、243馬力を発揮する2.5リッターハイブリッド（HEV）の「Z」の2グレードを展開しています。

そして、1955年にデビューした初代クラウンが2025年に70年を迎えたことを記念する特別仕様車 「THE 70th」は、セダン、クロスオーバー、スポーツといった他のクラウンシリーズにはすでに設定済み。満を持しての登場となったのが、このクラウンエステートの「THE 70th」です。

「クラウンエステート THE 70th」は、2.5リッターPHEVモデルの「RS」と、2.5リッターHEVモデルの「Z」の両方に設定されています。

「日本の風景との調和を表現した」というバイトーン（2トーン）のボディカラーが斬新なモデルで、洗練された美しさが魅力の「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と、引き込まれるような漆黒の「プレシャスメタル×ブラック」の2種類を用意。

いずれもメーカーオプションですが、クラウンエステートのエクステリアをより魅力的に仕上げる色味を実現しています。

また、ホイールは気品のあるマットブラック仕様の21インチアルミホイールを装着。「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」では美しい白と黒の対比を生み出し、「プレシャスメタル×ブラック」の場合は全体の統一感を高めます。

そして、メーカーオプションで「THE 70th」ロゴをあしらった専用のサイドデカールも設定。エクステリアにさらなる特別感を与えることができます。

インテリアには特別内装色「ブラックラスター」を設定。洗練されたブラックで車内を統一することで、インテリアの雰囲気をグッと引き締めます。

加えて、「THE 70th」のロゴを刻んだプレミアムシフトノブ、同じく専用レーザー加飾で同ロゴを刻んだインストルメントパネルなど、各部に特別仕様車ならではのデザインを追加しているのも特徴。

他にも、地面に「THE 70th」のロゴを投影する「プロジェクションカーテシイルミ」がフロントドアに組み込まれているほか、専用キーやマニュアルケースもロゴ入りの特別な仕様となっています。

さらに、2.5リッターPHEVの「RS」では、これらの装備に加え、レッドステッチ付きのスポーツシートのほか、特別仕様の本革巻き3本スポークステアリングホイール、さらにアルミペダルも追加されます。

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クラウンエステート THE 70thの価格（消費税込）は、「RS」が820万円、「Z」が642万円です。

「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」を利用すれば、すでに所有しているクラウンエステートを特別仕様車と同じ装備に変更することも可能となっています。

クラウンエステートを特別な内外装に仕上げたい人には、最適の一台といえるかもしれません。