◇プロ野球 セ・リーグ 広島5-3中日 (23日、バンテリンドーム)

前日勝利した中日は広島とのカード2戦目、逆転負けを喫しました。

先発の大野雄大投手は初回、先頭打者にヒットを許すと、3番・小園海斗選手のタイムリー2ベースで先制点を許します。

それでも打線は直後の攻撃、2番・山本泰寛選手、3番・ボスラー選手が連続ヒットで出塁すると、1アウト1塁3塁で4番・細川成也選手がライトへの犠牲フライを放ち、1点をすぐさま返します。さらに、阿部寿樹選手がフェンスに直撃する2ベースとすると、続く石伊雄太選手がタイムリーを放ち、勝ち越しに成功。2回は先頭の鵜飼航丞選手が3号ソロホームランを放ち、さらに1点を追加しました。

しかし3回、大野投手は先頭打者にヒットを許すなど1塁3塁とされると、坂倉将吾選手の内野安打で1点を返されます。続く4回は石原貴規選手にソロを浴び、同点に追いつかれました。

同点で終盤まで進むと7回、2番手の吉田聖弥投手がマウンドに上がると、1アウト1塁で坂倉選手にタイムリー2ベースを浴び、広島に逆転を許しました。9回に清水達也投手が1点を失い、2点を追いかける中日はその裏、カリステ選手と村松開人選手が連続三振。さらに山本泰寛選手も三振に倒れ3-5で敗れました。