俳優の藤木直人（53）が23日、MCを務めるテレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）の生放送で、運動会に臨む我が子にエールを送る場面があった。

真っ白の爽やかなトップス姿でオープニングトークに登場した藤木は「全身白。1年ぶりに」と自身の衣装を指さす。同じくMCの女優・松下奈緒が「あ！まさかの、今日は戦う日ですね」と反応すると、「一番下の子の小学校の運動会ということで」と明かした。

「クラス分けがあったんですけど、ウチは白・黄色組の白組で、相手は赤じゃなくて青・緑チーム」と9歳次女が出場する運動会の組分けについて説明。

「この時期にやるんですね」という松下に「結構多いですね、5月は」と返し、「頑張ってね！パパ行けないけどね…」とカメラに向かって手を振った。共演の勝俣州和が「大阪からだと間に合わないんだ」、松下も「早く帰りましょう」と言うと、「間に合わないんですよ」とほほ笑んでいた。

藤木は2005年に一般女性との結婚を発表し、1男2女のパパに。今年1月に出演したテレビ番組では「1人、この間出てったのよ、大学1年生で」と長男が大学進学を機に実家を出て独立したことを明かしていた。