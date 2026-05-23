◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）

中日は逆転負けで、今季ワーストタイの借金１４に戻った。

同点の７回に登板した２番手の吉田が勝ち越し点を献上。今季は初登板から１０試合連続無失点と好投を続けていた左腕が、１１度目のマウンドで初めて失点した。チームはリリーフ陣が苦戦。勝ちパターンも決まらないなか、２２日は吉田を８回に起用した。井上監督は「本人も自信を持って投げられている。当分は吉田あたりを」とセットアッパー候補の一人に指名したばかりだが、悔しい結果になった。

打線は３試合連続で初回に得点。先制されて迎えたが、細川の右犠飛と石伊の左前適時打で、すぐに逆転した。２回には鵜飼が中越えの３号ソロ。優位に立ったものの、中盤に追加点を奪えなかった。先発の大野は６回３失点。前回の登板まで２９イニング連続無失点だったが、リードを守れずに同点で交代した。

継投に入ったところで決勝点を献上。直後の７回の攻撃では１死一、二塁を迎えたが、ボスラーが三飛に倒れた。細川の四球で２死満塁となり、阿部が見逃し三振。３四球を生かすことができなかった。