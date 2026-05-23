◇Bリーグ CS決勝・第1戦 琉球71-69長崎(23日、横浜アリーナ)

2戦先勝方式のチャンピオンシップ決勝戦。初優勝を目指す長崎と昨季準優勝の琉球との第1戦は、終盤にシーソーゲームとなる白熱の展開となりました。長崎は序盤に許したリードを第4クオーターで追いつきますが、最後は琉球が逃げ切り先勝を飾りました。

第1クオーターは、試合開始から長崎がボールを持ち、立て続けに3ポイントシュートを狙うも決められません。逆に琉球の松脇圭志選手がディープ3を決め先制。その後もジャック・クーリー選手やアレックス・カーク選手が得点を重ね、さらに3点リードで迎えた残り4分26秒に岸本隆一選手が3ポイントを決め突き放します。その後は琉球が着実に得点をあげ、11点差をつけてこのクオーターを終えます。

第2クオーターは一転、長崎がアグレッシブに攻め、馬場雄大選手を中心に追い上げます。6点差に迫った残り3分44秒にはイ・ヒョンジュン選手が果敢なドライブから得点を決め、さらにファウルを受けてフリースローも沈め3点プレーで3点差に詰め寄ります。それでも琉球は残り2分34秒で小野寺祥太選手が3P、さらに1分21秒でクーリー選手がドライブからダブルクラッチで得点し、6点差と再び突き放すと、最後まで点を取り合い、点差はそのまま琉球のリードで前半を終えました。

第3クオーターは長崎がさらに攻勢を強め、勢いに乗ります。イ選手の3Pや、馬場選手に3点プレー、さらにアキル・ミッチェル選手のダンクが炸裂し2点差とします。このクオーター中盤には、両チームが得点を重ねながらも、残り5分28秒で長崎の馬場選手が3Pを決め一時逆転に成功します。そこから終盤はシーソーゲームとなり、それでも琉球が3Pを2本続けて決めると、長崎も負けじとジャレル・ブラントリー選手の3Pなどで3点差で迫り、残すは最終第4クオーターのみとなりました。

その第4クオーターは序盤に長崎がブラントリー選手の3Pで同点に追いつき、そこから琉球が突き放しては長崎が食らいつく一進一退の状況となります。琉球はヴィック・ロー選手が3Pや2Pを決めれば、長崎はブラントリー選手が立て続けに2Pを決め、逆転に望みをかけます。残り1分を切り、長崎はジョンソン選手のフリースローで1ゴール差に迫りますが、琉球も必死の攻めでフリースローを獲得。岸本選手が2本沈め点差を広げると、最後までリードを守り、逃げ切りに成功しました。

琉球は第1戦に勝利し成績を1勝0敗とし、優勝に王手をかけました。明日24日に第2戦が行われます。

▽試合結果 琉球71-69長崎第1クオーター:琉球20-9長崎第2クオーター:琉球16-21長崎第3クオーター:琉球18-21長崎第4クオーター:琉球17-18長崎