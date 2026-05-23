「強豪である日本チームを破ったからです」北朝鮮クラブの主将FWが喜び爆発。ベレーザを下してアジアの頂点に【女子ACL】
日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月23日、アジア・女子チャンピオンズリーグ決勝でネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）と対戦。０−１で敗れ、初のアジア制覇を逃した。
ベレーザにとって痛恨だったのは、44分の失点だった。カウンターからキャプテンのFWキム・キョンヨンに決められ、この１点が最後まで重くのしかかった。
試合後、決勝ゴールを挙げたキム・キョンヨンはフラッシュインタビューに対応。ベレーザから奪った得点について、「今日の得点は、本当にたくさん練習しました」と振り返った。
さらに、「たくさん練習したからこそ、今日のような決定的な得点を挙げることができました」と語り、日頃の積み重ねが決勝の舞台で実を結んだと明かした。
また、このゴールが大会で最も素晴らしい瞬間だったかと問われると、「はい」と即答。その理由について、「強豪である日本チームを破ったからです」と説明した。
ベレーザは後半、ボールを握りながら反撃を試みたものの、最後まで相手守備を崩し切れず。１点が遠いままタイムアップを迎えた。
ネゴヒャン女子蹴球団のエースは最後に、「今日は勝利を祖国に捧げることができて嬉しいです」とコメント。日本のクラブを相手に最後まで無失点に抑え、つかんだアジア制覇の喜びを語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ベレーザにとって痛恨だったのは、44分の失点だった。カウンターからキャプテンのFWキム・キョンヨンに決められ、この１点が最後まで重くのしかかった。
試合後、決勝ゴールを挙げたキム・キョンヨンはフラッシュインタビューに対応。ベレーザから奪った得点について、「今日の得点は、本当にたくさん練習しました」と振り返った。
さらに、「たくさん練習したからこそ、今日のような決定的な得点を挙げることができました」と語り、日頃の積み重ねが決勝の舞台で実を結んだと明かした。
ベレーザは後半、ボールを握りながら反撃を試みたものの、最後まで相手守備を崩し切れず。１点が遠いままタイムアップを迎えた。
ネゴヒャン女子蹴球団のエースは最後に、「今日は勝利を祖国に捧げることができて嬉しいです」とコメント。日本のクラブを相手に最後まで無失点に抑え、つかんだアジア制覇の喜びを語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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