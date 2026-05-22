2022年、ロシアはサイバー攻撃と地上侵攻を組み合わせた電撃的な作戦で、ウクライナを短期間で制圧できると見込んでいた。だが、その構想は開戦直後に崩れ、戦争は長期化する。圧倒的な戦力差を前提に描かれた勝算は、どこで現実と食い違ったのか。※本稿は、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉 悠『現代戦争論――ロシア・ウクライナから考える世界の行方』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。

朝、目を覚ましたら

ソ連の戦車が並んでいた

2025年7月、ギリシャのテッサロニキで開催された国際学会に参加した際、印象深い出来事があった。

セッションが終わった後、年配のチェコ人研究者と雑談を交わしていたときのことだ。ロシア軍事の研究をしていると言う筆者に、彼はこう口にした。

「ロシア軍ね！朝、目を覚ましてみたら、うちの前の通りにソ連の戦車が並んでいたのを覚えてるよ」

アレクサンデル・ドゥプチェク率いるチェコ・スロヴァキア共産党が「チェコ共和国共産党行動計画」を発表し、非ソ連型社会主義を目指す方向性を打ち出したのは、1968年2月のことである。いわゆる「プラハの春」だ。

1956年のハンガリー動乱に続き、東欧社会主義国がソ連圏からの離脱を図った戦後2つ目の事例であった。ワルシャワ条約機構諸国は、この動きを抑え込もうとした。

チェコ・スロヴァキアの離脱が東欧社会主義圏全体の崩壊に繋がりかねないと懸念されたからである。政治的説得が不発に終わると、8月、ワルシャワ条約機構諸国はついに軍事介入に踏み切った。

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