２位の札幌が無念の０−１敗戦。勝点差を詰められず。“試合前”に甲府のEAST-B１位が確定
最終節までもつれたJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST-Bの首位争い。甲府が１位を確定させた。
17節終了時点で１位の可能性を残していたのは、勝点34で１位の甲府と、同31で２位の札幌。５月23日に行なわれた最終節で、甲府は長野と、札幌は磐田と相まみえた。
先にキックオフを迎えたのは札幌。21分に失点し、最後までゴールを奪えず、０−１で敗れた。
札幌は勝点を伸ばすことができず。長野戦を前に甲府の１位が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
17節終了時点で１位の可能性を残していたのは、勝点34で１位の甲府と、同31で２位の札幌。５月23日に行なわれた最終節で、甲府は長野と、札幌は磐田と相まみえた。
先にキックオフを迎えたのは札幌。21分に失点し、最後までゴールを奪えず、０−１で敗れた。
札幌は勝点を伸ばすことができず。長野戦を前に甲府の１位が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集