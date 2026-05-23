ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】BリーグCS決勝GAME1 長崎ヴェルカは69対71で琉球に惜… 【速報】BリーグCS決勝GAME1 長崎ヴェルカは69対71で琉球に惜敗《長崎》 【速報】BリーグCS決勝GAME1 長崎ヴェルカは69対71で琉球に惜敗《長崎》 2026年5月23日 16時49分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝は23日、横浜アリーナでGAME1が行われ、長崎ヴェルカは69対71で琉球ゴールデンキングスに惜敗しました。24日午後1時5分からGAME２が行われます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 長崎初「サッカー専門ジム」プロと同環境でマンツーマン指導 日本サッカーレベルアップの新拠点へ《長崎》 23日開催 BリーグCS「ヴェルカvs琉球」頂上決戦の会場 横浜アリーナから中継《長崎》 馬場選手やイ・ヒョンジュン選手が意気込み語る「長崎ヴェルカが横浜入り 報道陣に練習を公開」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 墓, 伊東市, 工場, 置床工事, 横浜, 介護タクシー, ダイス, 商店街, 生花