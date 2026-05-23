64年前・英国“名車”の“衝撃の事実”におぎやはぎ絶叫「すげー、これ、合ってるの？」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう23日に放送される。
【最新番組カット】女性オーナーが苦労して維持してきた64年前・英国“名車”の全貌
今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』。「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」というテーマで、「クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などバラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたちが集う。
27歳で購入してから24年間、愛車の1962年式『MG1100』を一途に愛し続けている女性オーナー。その愛車を見た矢作も「乗りこんでますね〜！」と、年季の入り方に感心しきり。
ご主人の『MGB』をきっかけに手に入れた1台の維持には並々ならぬ苦労が……。なんと「エアコンなしで夏NG」「ライトが暗くて夜NG」「ワイパーが信用できず雨NG」という、まさかのトリプルNGを告白。
加えて明かされた“夏に乗れない決定的理由”は、「手袋が必須になる」という驚きの事情。一同が目を丸くしたその真相とは。
ほかにも、天井を張り替えた際の驚愕エピソードも。朝は涼しく快適に出かけたはずが、帰る頃には車内に世にも奇妙な異変が。そして、お気に入りポイントを拝見しようと運転席に座った矢作が、ある“衝撃の事実”に気づいて「すげー、これ、合ってるの？」と絶叫。愛車のためにガレージハウスまで建ててしまった、究極の愛車愛に迫る。
【最新番組カット】女性オーナーが苦労して維持してきた64年前・英国“名車”の全貌
今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』。「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」というテーマで、「クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などバラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたちが集う。
ご主人の『MGB』をきっかけに手に入れた1台の維持には並々ならぬ苦労が……。なんと「エアコンなしで夏NG」「ライトが暗くて夜NG」「ワイパーが信用できず雨NG」という、まさかのトリプルNGを告白。
加えて明かされた“夏に乗れない決定的理由”は、「手袋が必須になる」という驚きの事情。一同が目を丸くしたその真相とは。
ほかにも、天井を張り替えた際の驚愕エピソードも。朝は涼しく快適に出かけたはずが、帰る頃には車内に世にも奇妙な異変が。そして、お気に入りポイントを拝見しようと運転席に座った矢作が、ある“衝撃の事実”に気づいて「すげー、これ、合ってるの？」と絶叫。愛車のためにガレージハウスまで建ててしまった、究極の愛車愛に迫る。