中森明菜、約10年ぶりのシングル「ごめんと、すきと、」ジャケット解禁 “自筆タイトル”採用
歌手の中森明菜が、約10年ぶりのニューシングルとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」のジャケット写真を公開した。
【ライブ写真】柔らかな表情で歌唱する中森明菜 『ALDEA Bar at Tokyo 2026』より
「ごめんと、すきと、」は、20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』初日となる7月1日にリリースされる。今回公開されたジャケットは通常盤CDと2CDデラックス・エディションの2種類で、タイトル文字は中森本人による自筆となっている。
通常盤CDは、中森の目元を印象的に切り取ったビジュアルに、自筆タイトルを組み合わせたインパクトあるデザイン。一方、2CDデラックス・エディションの紙ジャケットは、便箋に書かれた「ごめんと、すきと、」と「中森明菜」の文字のみで構成されたシンプルなアートワークとなっている。
新曲「ごめんと、すきと、」は、親友だからこそ素直になれなかった過去の“ごめん”と、変わることのない“すき”の感情が共存する心情を描いた楽曲。ノスタルジックな郷愁を感じさせるメロディが特徴で、素直になれなかった過去へと聴き手を誘うような作品に仕上がっている。
また、5月23日午後5時からは、『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』東京追加公演（全2公演）のチケット先行抽選予約受付もスタート。ニューシングル「ごめんと、すきと、」の早期予約者を対象にした先行受付となり、応募に必要なシリアルコードの配布は6月3日23時59分まで実施される（一部ショップを除く）。
【ライブ写真】柔らかな表情で歌唱する中森明菜 『ALDEA Bar at Tokyo 2026』より
「ごめんと、すきと、」は、20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』初日となる7月1日にリリースされる。今回公開されたジャケットは通常盤CDと2CDデラックス・エディションの2種類で、タイトル文字は中森本人による自筆となっている。
新曲「ごめんと、すきと、」は、親友だからこそ素直になれなかった過去の“ごめん”と、変わることのない“すき”の感情が共存する心情を描いた楽曲。ノスタルジックな郷愁を感じさせるメロディが特徴で、素直になれなかった過去へと聴き手を誘うような作品に仕上がっている。
また、5月23日午後5時からは、『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』東京追加公演（全2公演）のチケット先行抽選予約受付もスタート。ニューシングル「ごめんと、すきと、」の早期予約者を対象にした先行受付となり、応募に必要なシリアルコードの配布は6月3日23時59分まで実施される（一部ショップを除く）。