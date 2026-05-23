最上もが、ロングコートダディ堂前＆NONSTYLE石田と“恋愛” 朗読劇「Love Later」公演決定【概要・コメントあり】
6人組お笑いユニットのザ・プラン9のお〜い！久馬が作・演出を務める朗読劇「Love Later」が6月13日、14日によしもと幕張イオンモール劇場で上演される。
【写真】「口元もそっくり」娘とツーショット公開した最上もが
とあるアパートの一室に引っ越してきた男。そこには前の住人の忘れ物の日記が。それはとあるカップルの交換日記。おもむろに読み始める男…するとそこには…、というストーリー。
13日は、でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがとお笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透、14日は最上とお笑いコンビ・NONSTYLEの石田明が出演する。
上演に先立って、お〜い！久馬、堂前、石田のコメントが到着した。
【コメント】
■お〜い！久馬コメント
10年ほど前から不定期で行っている『Love Later』を久しぶりに。
最上もがさんを相手に、堂前透と石田明が、どんな恋愛を見せてくれるのか？
最上（さいじょう）の朗読劇をお届けします。
こういうのも書ける、というのを観に来てくださいませ。
■石田明
久しぶりに出させていただきます。久しぶりすぎて、ちょうどいい感じで忘れてます。でも鳥居みゆきに振り回された記憶があります。今回は最上もがさんとさせていただくということでどんな感じになるんでしょうか。最上さんの個性に負けないようふんばります。
みなさん、お楽しみに。
■堂前透
僕のくちびるから出た言葉が飛沫のメロディーとなり貴方の脳に入り込んで脳内を蝕むことになるだろう！がーっはっはっはっは！では風呂に入ってくる！
本番まで風呂から上がることはないだろう！覚悟しておけ！
【公演概要】
6月13日（土）よしもと幕張イオンモール劇場
19:30開場、20:00開演、21:20終演
『朗読劇「Love Later」』
出演者：最上もが／ロングコートダディ堂前
6月14日（日）よしもと幕張イオンモール劇場
19:30開場、20:00開演、21:20終演
『朗読劇「Love Later」』
出演者：最上もが／NON STYLE石田
各日料金：前売3500円／当日4000円
FANYチケットで
【写真】「口元もそっくり」娘とツーショット公開した最上もが
とあるアパートの一室に引っ越してきた男。そこには前の住人の忘れ物の日記が。それはとあるカップルの交換日記。おもむろに読み始める男…するとそこには…、というストーリー。
13日は、でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがとお笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透、14日は最上とお笑いコンビ・NONSTYLEの石田明が出演する。
【コメント】
■お〜い！久馬コメント
10年ほど前から不定期で行っている『Love Later』を久しぶりに。
最上もがさんを相手に、堂前透と石田明が、どんな恋愛を見せてくれるのか？
最上（さいじょう）の朗読劇をお届けします。
こういうのも書ける、というのを観に来てくださいませ。
■石田明
久しぶりに出させていただきます。久しぶりすぎて、ちょうどいい感じで忘れてます。でも鳥居みゆきに振り回された記憶があります。今回は最上もがさんとさせていただくということでどんな感じになるんでしょうか。最上さんの個性に負けないようふんばります。
みなさん、お楽しみに。
■堂前透
僕のくちびるから出た言葉が飛沫のメロディーとなり貴方の脳に入り込んで脳内を蝕むことになるだろう！がーっはっはっはっは！では風呂に入ってくる！
本番まで風呂から上がることはないだろう！覚悟しておけ！
【公演概要】
6月13日（土）よしもと幕張イオンモール劇場
19:30開場、20:00開演、21:20終演
『朗読劇「Love Later」』
出演者：最上もが／ロングコートダディ堂前
6月14日（日）よしもと幕張イオンモール劇場
19:30開場、20:00開演、21:20終演
『朗読劇「Love Later」』
出演者：最上もが／NON STYLE石田
各日料金：前売3500円／当日4000円
FANYチケットで