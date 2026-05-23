なにわ男子・高橋恭平、高橋ひかる＆岩瀬洋志と真面目に“仕事論”明かす「個人で仕事をするときは…」 『Oggi』にそろって登場
なにわ男子の高橋恭平が、自身が主演する映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）で共演する高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志とともに、28日発売の『Oggi』7月号（小学館）に登場する。映画公開を前に3人によるスペシャルクロストークが実現。「ちょっとだけ真面目に『仕事のこと』を話そうか。」と題し、異なるフィールドで活躍する3人が60分にわたって率直に語り合った。
【集合ショット】制服姿で！ハートポーズを決める高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志
累計発行部数210万部を超える人気少女コミック（斉木優／講談社）の実写化。コワモテで関西弁バリバリの転校生・山口飛鳥（高橋恭平）に、恋に夢見る平凡女子・篠原皐（高橋ひかる）と、クラスのイケメン男子・石崎琳央（岩瀬）がそれぞれ夢中になっていく、ちょっと変わった三角関係の青春ラブストーリーを描く。
アイドル、モデル、俳優として輝く3人。30代を見据えた今、それぞれが思い描く理想の働き方や“デキる人”像とは…。
クロストークでは、同じ現場で過ごして見えたお互いの仕事ぶり、3人それぞれの仕事への向き合い方や、共演を通じて感じたお互いへの思いが語られる。ふだんは平均点をとりたくなるタイプだという高橋ひかるは、共演者ふたりとの撮影を通して、個性をもって突き抜けることの素敵さに気づかされたという。
高橋恭平が明かしたのは、個人の仕事で大切にしているスタンス。「グループにいるときと違って、個人で仕事をするときは、自分と人に興味を持つことから始めようと思っていて。だから、現場でもよく人を観察して、一緒に考えるようにしていました」。
一方、岩瀬は、共演中のことをひとつ打ち明ける。「現場でのふたりの佇まいを、実はよく参考にさせてもらってたんです。そこで感じたのは、ふたりの仕事がとても丁寧だということ」。中でも目を引かれたという高橋ひかるの“ある仕草”とは──。続きは誌面にて。
クロストークの後半では、3人それぞれが思い描く30代像や、「もし別の道を選んでいたら？」というテーマでも話題が広がる。高橋恭平が志していたかつての職業や、岩瀬が目指していた進路など、それぞれの“もしも”も明かされる。
そんななか、高橋ひかるは「デビューしたあと、しばらくして体調を崩して休んだことも予想外だったし、こうして新しいチャレンジをしている自分も予想していなかった。だから、予定外の未来も受け入れつつ、変化する自分を楽しみたいなと思います」と、キャリアの転機や変化と向き合う日々を過ごす、Oggi世代の読者にも響くひと言。
劇中の制服姿とのギャップが楽しめる、3人そろってパンツスーツに身を包んだ撮り下ろしカットも見どころ。また、3人の素の掛け合いが垣間見える「お仕事にまつわるQ＆A」にも注目だ。
累計発行部数210万部を超える人気少女コミック（斉木優／講談社）の実写化。コワモテで関西弁バリバリの転校生・山口飛鳥（高橋恭平）に、恋に夢見る平凡女子・篠原皐（高橋ひかる）と、クラスのイケメン男子・石崎琳央（岩瀬）がそれぞれ夢中になっていく、ちょっと変わった三角関係の青春ラブストーリーを描く。
アイドル、モデル、俳優として輝く3人。30代を見据えた今、それぞれが思い描く理想の働き方や“デキる人”像とは…。
クロストークでは、同じ現場で過ごして見えたお互いの仕事ぶり、3人それぞれの仕事への向き合い方や、共演を通じて感じたお互いへの思いが語られる。ふだんは平均点をとりたくなるタイプだという高橋ひかるは、共演者ふたりとの撮影を通して、個性をもって突き抜けることの素敵さに気づかされたという。
高橋恭平が明かしたのは、個人の仕事で大切にしているスタンス。「グループにいるときと違って、個人で仕事をするときは、自分と人に興味を持つことから始めようと思っていて。だから、現場でもよく人を観察して、一緒に考えるようにしていました」。
一方、岩瀬は、共演中のことをひとつ打ち明ける。「現場でのふたりの佇まいを、実はよく参考にさせてもらってたんです。そこで感じたのは、ふたりの仕事がとても丁寧だということ」。中でも目を引かれたという高橋ひかるの“ある仕草”とは──。続きは誌面にて。
クロストークの後半では、3人それぞれが思い描く30代像や、「もし別の道を選んでいたら？」というテーマでも話題が広がる。高橋恭平が志していたかつての職業や、岩瀬が目指していた進路など、それぞれの“もしも”も明かされる。
そんななか、高橋ひかるは「デビューしたあと、しばらくして体調を崩して休んだことも予想外だったし、こうして新しいチャレンジをしている自分も予想していなかった。だから、予定外の未来も受け入れつつ、変化する自分を楽しみたいなと思います」と、キャリアの転機や変化と向き合う日々を過ごす、Oggi世代の読者にも響くひと言。
劇中の制服姿とのギャップが楽しめる、3人そろってパンツスーツに身を包んだ撮り下ろしカットも見どころ。また、3人の素の掛け合いが垣間見える「お仕事にまつわるQ＆A」にも注目だ。