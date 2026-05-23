富山県は今年度、野生のニホンザルに全地球測位システム（ＧＰＳ）機器を装着し、スマートフォンなどに反映される位置情報を捕獲に役立てる実証事業に乗り出す。

農作物の被害や、住宅街への出没が問題となっているためだ。対応に疲弊しきった農家もいる中、有効な一手となるか注目が集まる。（松田拓也）

サルの王国？

「作っても食われるだけ。『サルの王国』になりつつある。もう疲れた」。富山市大沢野地区で農業法人を営む男性（６６）は、窮状を訴える。

約１０年前から農地の近くにサルが出没するようになり、その数は年々増加。近年は２、３日に１度、３０〜５０匹の集団が現れるという。食害がひどくなり、２０２４年頃にはサルが好むナスやキュウリなどの栽培地を、別地区に借りた畑に移さざるをえなくなった。

爆竹で追い払いもしたが、何度やっても数日後に現れ、次第に逃げもせず威嚇してくるサルも。有効な対策とされる電気柵も、畑が広大なため設置が難しい。被害により、地域から農家は減り、家庭菜園を営む人も見なくなった。男性は「サルに負ける形で悔しいが、（農家を）やめるわけにはいかない」と唇をかみつつ、県の施策に「なかなか進展がなかったが、動き出したことは良いこと。スピード感を持ってやってほしい」と期待する。

４年で９倍に

県内のサルによる野菜や稲、果樹など農作物の被害額は過去１０年、年間１００万〜４００万円台で推移。ピークだった０４年度の４６９４万円に比べると大幅に減った。一方、その額に表れない家庭菜園の食害や人への威嚇といった被害件数は、２０年度の６９件から２４年度の６２０件に急増。対策強化を求める住民の声を受け、２５年度には過去最多の５７１匹（暫定値）が捕獲された。

県自然保護課によると、県内では２５年度現在で、９市町（富山、魚津、滑川、黒部、南砺市、上市、立山、入善、朝日町）に、人や農作物に被害を及ぼしうるサルが４５群、計約１９５０匹生息している。

県は２５年度、大きな被害をもたらす１５群について、群れから離れにくい雌ザルの首に電池式の発信機をとり付け、行動域などを把握する調査を実施した。ただ、位置情報は調査員がアンテナを持って現地に赴かなければ得られず、地図に反映するのに時間がかかっていた。発信機の電池切れも課題だった。

スマホで位置確認

新たにスタートする実証事業では１群を対象とし、富山市内でサルの被害が顕著な地区での実施を想定。雌ザルを捕らえ、機器を装着する。

今回、使うＧＰＳ機器はソーラー電池式で、サルが携帯電話の電波の届くエリアにいれば位置情報を取得できる。自治体の担当者や住民らが、スマホなどでサルの位置情報を即時に確認できるようにする。有害な群れの移動経路などを詳細に把握することで、より効果的な場所への捕獲用のオリの設置や、住民による追い払いに役立つ可能性があるという。