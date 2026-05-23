映画監督の是枝裕和氏（63）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が23日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演。是枝氏は29日公開の映画「箱の中の羊」で女優・綾瀬はるか（41）の夫役に大悟を抜てきした決め手を明かした。

同作は建築家の妻と工務店社長の夫が、ヒューマノイドを息子として迎え入れるところから始まる物語。機械と木、木とガラス、生者と死者…。全く違う2つの物質を一緒にすることの難しさと面白さを、建築を通して描いている。綾瀬と大悟がダブル主演の夫婦役を演じ、異色の配役としても注目を集めている。

キャスティングについて、監督は「イメージした時にこういう夫婦あるって思った」と胸を張った。大悟はオファーされた際を振り返り、「ワシも最初言ったのよ、大丈夫ですかと。さすがに嫁さん、綾瀬はるか、大丈夫ですかって。わしゃ大丈夫ですけど」とやり取りを回想。監督から「大丈夫ですよ、と。それはそんなに違和感ないはずと」と言われたことを明かすと、是枝氏は「そこは自信がありました」と笑った。

しかし、パーソナリティーの女優・広瀬すずから大悟を選んだ決め手を聞かれると監督は沈黙。「ないんすか。監督、そこサッと言わないと後悔してるみたいになりますやん」と大悟に突っ込まれる中、「決め手……『ヤギと大悟』見てて“俺この人撮りたい”と思って」と打ち明けた。「俺たぶん、この人凄い好きで、この人撮ったら、きっといい役者だなと思ったの」と続けた。

「ヤギと歩いてみるもんやで、ほんま」と大悟が自虐的に笑うと、意外な回答に広瀬も「へぇそこなんだ〜」と驚いていた。