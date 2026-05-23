米プロバスケットボールＮＢＡレーカーズの八村塁が２３日、自身のインスタグラムを更新。「Ｓｕｍｍｅｒ ｂｅｇｉｎｓ…」（夏が始まる…）とつづり、旅行中の写真を複数投稿した。

移動に使用したジェット機内の様子もアップ。セレブ感が漂う機内での愛犬ジェイクとの２ショットや、高級そうなシートに座るジェイクの写真を投稿した。さらにボートでのクルージングや、トレーニングの様子もアップした。

八村は２０２３年にレーカーズと３年総額５１００万ドル（当時約７３億円）で契約している。さすがＮＢＡプレーヤーという超豪華旅行だが、コメント欄ではチームメートのルカ・ドンチッチからは「お金を節約してください」と突っ込まれていた。

ファンは「プライベートジェットでバカンス中のようだ」「日本のマイケル・ジョーダン」「ゆっくり休みやー」「休んでまた楽しませてください」などと投稿があった。

八村は１１日にプレーオフカンファレンス準決勝でサンダーに敗退し、シーズンを終えていた。今オフにはフリーエージェントになる。