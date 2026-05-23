＜40・50代オフィスカジュアル＞【ハニーズ】2,000円台でゲットできる「優秀お仕事服」

ほどよくきちんと感のあるアイテムで、好印象を狙いたいお仕事服。着まわしの利くアイテムを複数枚持っておきたいから、できるだけ手に取りやすい価格でゲットしたいところです。そこでおすすめしたいのが【ハニーズ】で展開されている、2,000円台のパンツ & トップス。大人女性のオフィスカジュアルになじむデザインで、イロチ買いもおすすめです。

楽ちんなのにきれい見えするストレートパンツ

【ハニーズ】「美ージーストレート」\2,980（税込）

きちんと感のある、タック入りのストレートパンツ。センタープレス入りで縦ラインを強調し、美脚見えに期待できます。ストレッチ性のある素材で動きやすく、ウエストゴムで楽ちん。洗濯後シワができにくい機能付きで、お手入れの手間も省けそうです。股下63、66、69cmの3レングスから自身に合ったサイズを選べるのも嬉しいポイント。

フリルトップスで顔まわりに華やぎを

【GLACIER lusso】「アシメフリルトップス」\2,480（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、ラッフルフリルが目を引くトップスが登場。オフィスカジュアルになじむ、上品なデザインです。デコルテが美しく見えるVネックが、コーデに女性らしい抜け感をプラス。カーディガンやジャケットも重ねやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。