AFC U-17アジアカップ決勝

サッカーのAFC U-17アジアカップサウジアラビア2026は現地22日、決勝が行われ、日本が中国を3-2で下し、2大会ぶり5度目の優勝を果たした。16歳の北原槙（FC東京）が大会6ゴール目となる決勝ゴールを決め、MVPと得点王のダブル受賞。世界にその名が知れ渡る衝撃の活躍に反響が広がっている。

序盤から日本が優位に進めた。前半31分に里見汰福（神戸U-18）が先制点を奪うと、同42分に斎藤翔（横浜FCユース）が追加点。さらに北原が魅せた。前半アディショナルタイム2分、右サイドでボールを受けると、ペナルティーエリア手前から左足を一閃。強烈な一撃を突き刺し3-0と突き放した。

DAZN公式Xが「これぞトップスコアラーの実力 “背番号10”の強烈な一振り！北原槙の今大会6ゴール目で突き放す」と動画付きで称賛。逸材のプレーに「世界にバレるな」「美しいゴール」「こんな怪物が日本にいたなんて」「MVPに相応しい」「未来の日本代表が楽しみすぎる」と衝撃の声が相次いだ。

北原は2009年7月7日生まれの16歳。15歳7か月22日でJ1デビューを果たした逸材で、今大会では攻撃の主軸として優勝に大きく貢献するパフォーマンスを見せた。今年11月にカタールで開催されるU-17ワールドカップでの活躍にも期待が膨らむ。



（THE ANSWER編集部）