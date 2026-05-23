アイシング使用で夏も常温持ち運び可！ CAFE OHZAN「夏季限定アイシングラスクコレクション2026」

記事ポイント CAFE OHZAN（カフェオウザン）が2026年5月23日より夏季限定アイシングラスクを発売チョコレート不使用・常温持ち運び可能で夏のギフトに対応スティック・キューブ・クロワッサンの3種＋詰め合わせセットの計4ラインナップ CAFE OHZAN（カフェオウザン）が2026年5月23日より夏季限定アイシングラスクを発売チョコレート不使用・常温持ち運び可能で夏のギフトに対応スティック・キューブ・クロワッサンの3種＋詰め合わせセットの計4ラインナップ

夏の手土産やお中元の選択肢が広がります。

クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2026年5月23日（土）より夏季限定ラスクコレクションを店頭および公式オンラインストアで発売します。

チョコレートを使用せず、アイシングクリームを用いることで常温での持ち運びを可能にした、夏向けの焼き菓子シリーズです。

CAFE OHZAN「夏季限定アイシングラスクコレクション2026」





発売日：2026年5月23日（土）販売店舗：銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店・公式オンラインストア ほか一部取扱店日持ち：製造より60日間お問い合わせ：0120-129-683

秋田県の工場で製造され、東京都内4店舗の直営店と羽田空港・東京駅などで「東京限定の手土産」として取り扱われているCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2026年仕様にリニューアルした夏季限定ラスクを発売します。

年々高まる夏の気温に対応するため、チョコレートのかわりにアイシングクリームを使用し、常温での持ち運びを実現します。

全商品が個包装で日持ちは製造より60日間で、お中元や手土産用途にも対応しています。

アイシングクリームは、きめ細かな砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを合わせた特製仕立てです。

さくっと軽やかな食感と、口の中でゆっくり広がる香りと甘みはアイシングならではの特性です。

フルーツやナッツをトッピングした華やかな見た目で、箱を開けると夏の花束のような彩りが並びます。

スティックラスク フルール





細長いスティック形状のラスクにパステルカラーのアイシングとフルーツ・ナッツのトッピングが施されたシリーズです。

「夏のアフタヌーンティー」をテーマに展開する人気商品で、20種類のラインナップのうち7種類が2026年にリニューアルされます。

素材やデコレーションを見直し、フルーツの爽やかさと軽やかな味わいをより引き立てた仕上がりになっています。

2026年新登場の7種類は、マンゴー＆オレンジ・ブルーベリー＆バニラ・ストロベリー＆ココナッツ・ピーチ＆ストロベリー・パイン・マンゴー＆レモン・ラズベリー＆チーズです。

爽やかなフルーツ系からコクのある味わいまでバリエーション豊かなラインナップで、差し入れやシェアギフトにも適したサイズ感です。

商品名：スティックラスク フルール価格：3本入 897円（税込）／5本入 1,404円（税込）／10本入 2,592円（税込）／15本入 3,726円（税込）／20本入 4,860円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

キューブラスク クルール





約3×4cmの小ぶりなキューブ形状のラスクで、小さな面に細かな装飾が施されています。

ソーダ・ストロベリー・ブルーベリー・マンゴー・ラズベリー・メロン・レモンの7種類のアイシングクリームが展開され、ソーダやメロン、柑橘系など夏らしい爽やかなフレーバーが揃います。

パッケージは5個入が引き出し型、12個入が筒形と、それぞれ特徴的な形状で仕上げられています。

季節の贈り物に適した見た目の完成度で、ひとつひとつが丁寧に個包装されています。

商品名：キューブラスク クルール価格：5個入 1,620円（税込）／12個入 3,024円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

クロワッサンラスク ソレイユ





三日月形のクロワッサン生地をサクサクに焼き上げたラスクで、CAFE OHZAN（カフェオウザン）を代表するシリーズです。

バターの香りとホロホロとした食感が特徴で、2026年より夏限定フレーバーをすべてリニューアルします。

フルーツやナッツを取り入れた新しいデコレーションで、爽やかで華やかな印象に生まれ変わっています。

2026年の新登場フレーバーは、マンゴー＆キャラメル・クッキー＆クリーム・ストロベリー＆ココナッツの3種類です。

軽やかな甘さとサクッとした食感は冷たいドリンクとの相性もよく、夏のティータイムに適した一品です。

商品名：クロワッサンラスク ソレイユ価格：3個入 1,350円（税込）／5個入 2,268円（税込）／10個入 4,212円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

ギフトセット サマーアソートメント





スティックラスク10本とクロワッサンラスク3個を組み合わせた詰め合わせセットです。

クロワッサンラスクはマンゴー＆キャラメル・クッキー＆クリーム・ストロベリー＆ココナッツの3種が各1個入り、スティックラスクは10本すべて異なるフレーバーで構成されています。

ストロベリー＆ココナッツや紅茶、マンゴー＆オレンジなど夏らしいバリエーションが詰め込まれた内容です。

ホロホロと崩れるような食感とバターの風味が特徴のクロワッサン生地は、アイシングシリーズにすることで小麦やバターの風味をより強く感じられる仕上がりになっています。

ボリューム感のある内容で、お祝い返しなどの贈り物に対応します。

商品名：サマーアソートメント価格：3,888円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

販売店舗

直営店は銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の4店舗で展開します。

そのほか、東京駅八重洲中央口コンコースのPLUSTA Gift東京八重洲中央、羽田空港第1ターミナル2Fマーケットプレイス15 特選洋菓子館、成田空港第3ターミナル2F保安検査前の東京食賓館でも一部取扱いがあります。

グランツリー武蔵小杉・ららテラス川口・新百合丘オーパなどの商業施設でも販売されています。

なお、一部取扱店では直営店と発売開始日や販売状況が異なる場合があります。

公式オンラインストアでも全商品を取り扱っています。

2026年にリニューアルした夏季限定アイシングラスクは、製造より60日間の日持ちと個包装仕様で、お中元や帰省土産など夏のギフトシーンに対応します。

スティック・キューブ・クロワッサンの3種それぞれに異なるフレーバー展開があり、897円から3,888円までの価格帯で贈る相手やシーンに合わせて選べます。

CAFE OHZAN「夏季限定アイシングラスクコレクション2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 夏季限定ラスクはいつまで販売されますか？

A. 販売期間はプレスリリースに明記されていませんが、夏季限定商品のため、公式オンラインストアおよび各直営店に在庫状況が案内されます。

Q. アイシングラスクがチョコレートラスクと異なる点は何ですか？

A. アイシングクリームはきめ細かな砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁を合わせた特製仕立てで、チョコレートと異なり夏場の常温でも溶けにくい特性があります。

さくっと軽やかな食感と、口の中でゆっくり広がる香りと甘みがアイシングならではの味わいです。

Q. キューブラスクとスティックラスクはどこで購入できますか？

A. 直営4店舗（銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショー）および公式オンラインストアで取り扱われています。

東京駅・羽田空港・成田空港などの一部取扱店では販売状況が異なる場合があります。

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