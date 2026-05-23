【めおと日和】本田響矢、金髪スーツ姿で“ドラマ公式ポーズ”を改めて「お知らせ」 自身考案の“非公式”ポーズも合わせて披露「レアな金髪姿の瀧昌様の永遠ポーズが見れるとは」
今秋に続編の放送が決定している、俳優の芳根京子が主演を務め本田響矢が共演するドラマ『波うららかに、めおと日和』の公式インスタグラムが23日に更新され、本田がドラマの“公式ポーズ”を改めて紹介した。
【動画】「レアな金髪姿の瀧昌様の永遠ポーズが見れるとは」ドラマの公式ポーズを改めて“お知らせ”する本田響矢
昭和を舞台にした同ドラマの作中とは印象がガラリと異なる、金髪×スーツ姿で登場した本田は、同作の“公式ポーズ”である両手で無限大のマークを作った「永遠ポーズ」を紹介。「これから公式SNSでたくさんのオフショットや動画をこの永遠ポーズと一緒にお届けしていきますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください」と呼びかけた。
さらには「そして！僕が考えた非公式のポーズ」とし、“日和ポーズ”と称された、ファイティングポーズのようなジェスチャーも披露。「この日和ポーズもありますので、この日和ポーズもお忘れなく…！」と笑顔で伝えた。この“日和ポーズ”は、昨年3月の投稿で公式ポーズを芳根と本田の2人が話し合って決定する様子が公開されており、このポーズを本田が真っ先に候補として発案していた。
この投稿にドラマファンからは「日和ポーズを公式にしようと頑張ってて可愛い」「レアな金髪姿の瀧昌様の永遠ポーズが見れるとは 永遠ポーズも、響矢くん考案の日和ポーズも引き継がれてるの嬉しすぎます」「久しぶりに見た日和ポーズ爆笑爆笑爆笑もうほんまかわいい爆笑爆笑」「永遠ポーズと共に日和ポーズもたくさん見られますよーに」「またこうやって更新されて行くのが楽しみです 待ってま〜す」「非公式ポーズ可愛い笑笑」などの声が寄せられている。
昨年、日本中に温かな感動とトキメキに心を揺さぶられた『波うららかに、めおと日和』が、ついに今年秋、再始動する。前作の爽やかな春の風から一転、本作で描かれるのは、黄金色に色づく景色のように、より深みを増していく2人の甘い時間。舞台となる“昭和12年”でも、なつ美と瀧昌のどこまでも初々しく、もどかしい姿は変わらない。しかし、共に歩んできた歳月の分だけ成長した2人の新しい一面も、秋の夜長を彩る楽しみとして目にできるはず。再びお茶の間を優しく包み込む『めおと日和』。ドラマ公式SNSでは、放送に向けて撮影の裏側や、ここでしか見られないオフショット、特別動画なども随時届ける予定。
【動画】「レアな金髪姿の瀧昌様の永遠ポーズが見れるとは」ドラマの公式ポーズを改めて“お知らせ”する本田響矢
昭和を舞台にした同ドラマの作中とは印象がガラリと異なる、金髪×スーツ姿で登場した本田は、同作の“公式ポーズ”である両手で無限大のマークを作った「永遠ポーズ」を紹介。「これから公式SNSでたくさんのオフショットや動画をこの永遠ポーズと一緒にお届けしていきますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください」と呼びかけた。
この投稿にドラマファンからは「日和ポーズを公式にしようと頑張ってて可愛い」「レアな金髪姿の瀧昌様の永遠ポーズが見れるとは 永遠ポーズも、響矢くん考案の日和ポーズも引き継がれてるの嬉しすぎます」「久しぶりに見た日和ポーズ爆笑爆笑爆笑もうほんまかわいい爆笑爆笑」「永遠ポーズと共に日和ポーズもたくさん見られますよーに」「またこうやって更新されて行くのが楽しみです 待ってま〜す」「非公式ポーズ可愛い笑笑」などの声が寄せられている。
昨年、日本中に温かな感動とトキメキに心を揺さぶられた『波うららかに、めおと日和』が、ついに今年秋、再始動する。前作の爽やかな春の風から一転、本作で描かれるのは、黄金色に色づく景色のように、より深みを増していく2人の甘い時間。舞台となる“昭和12年”でも、なつ美と瀧昌のどこまでも初々しく、もどかしい姿は変わらない。しかし、共に歩んできた歳月の分だけ成長した2人の新しい一面も、秋の夜長を彩る楽しみとして目にできるはず。再びお茶の間を優しく包み込む『めおと日和』。ドラマ公式SNSでは、放送に向けて撮影の裏側や、ここでしか見られないオフショット、特別動画なども随時届ける予定。