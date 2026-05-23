◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎―琉球（２３日、神奈川・横浜アリーナ）

ＣＳ決勝第１戦が行われ、ワイルドカードの琉球が西地区優勝の長崎を７１―６９で下した。３年ぶり２度目の日本一へ、１万２９７８人の観客の前で２点差の接戦を制して王手をかけた。

長崎は李賢重（イ・ヒョンジュン）、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルが先発。琉球はヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カークがスターティングファイブとなった。序盤は互いにゴールが遠かったが、残り８分３１秒で松脇が３ポイント（Ｐ）ライン後方からシュートを決め、琉球が先制。クーリーもジャンプショットで続いた。残り６分１９秒では馬場がレフトウィングから３Ｐシュートに成功。相手のファウルで得たフリースローを決めるなど、長崎も得点を重ねた。中盤には岸本が鮮やかな３Ｐを決めて、琉球ブースターが熱狂に包まれた。終盤は琉球の脇真大がレイアップシュートを決めると、直後に馬場が３Ｐを奪い返す場面も。２０―９と琉球が１１点リードで第１クオーター（Ｑ）を終えた。長崎はフィールドゴールは馬場の３Ｐ２本のみ。決定率１３・３％と苦戦した。

第２Ｑは残り９分１７秒で馬場がペイントアタックで切り込み、そのままゴールを奪った。残り８分１２秒では相手ボールをスチールした馬場からパスを受けた李が、レイアップでこの日初得点。残り７分３３秒ではＮＢＡで８年プレー経験のあるスタンリー・ジョンソンがネットを揺らすなど、長崎が地区王者の意地を見せた。５年連続ＣＳ決勝進出の琉球も負けじと、ロー、クーリーが２本のゴールを立て続けに決め、再び差を広げた。ジョンソンがブザービターの３Ｐを豪快に決めるも、琉球が３６―３０と６点リードで折り返した。

第３Ｑは開始４６秒でローが得点。残り７分３８秒ではミッチェルが豪快なダンクを決めるなど、序盤から互いに得点を重ねた。残り６分２秒では李が倒れ込みながらゴールを奪い、フリースローも沈めた。直後には馬場がこの日３本目の３Ｐを決め、４４―４３と初めて長崎がリードを奪った。琉球もデイミアン・ドットソン、ローが連続で３Ｐを決めるなど、再びリード。残り１分を切ってからは長崎がブラントリー、ジョンソンが連続で３Ｐを奪い、５４―５１と琉球の３点リードとした。

第４Ｑは残り９分１６秒でジョンソンがゴールを決めてスタート。残り８分３秒ではブラントリーが３Ｐを決め５６―５６の同点に。直後にローがゴールを奪い琉球が再びリードとした。残り４分５２秒ではドットソンがレフトウィングから３Ｐシュートに成功。長崎の李もレフトから３点を奪い接戦のまま終盤へ。残り１分１２秒では馬場のスチールからパスを受けたブラントリーがそのままゴール下へ駆け抜け、ダンクを決めた。長崎は残り２・５秒でブラントリーが３Ｐを決めるなど、終盤まで熱戦となった試合は２点差で琉球が制した。