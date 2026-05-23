女優の川島鈴遥（りりか）が２３日、都内で主演映画「いろは」（横尾初喜監督）の全国公開記念舞台あいさつに登壇した。

実家の茶舗を手伝いながら暮らしてい伊呂波（川島）にもとに、「妊娠したが、父親が誰か分からない」という問題を抱えた姉・花蓮（森田想）が帰ってきたことから始まる父親探し旅路を描いたロードムービー。川島は公開を迎え「昨日、一人で映画を見た。試写の時から、素敵な映画が完成したと思っていたんですけど、２回目を見て、自信を持ってお届けできる作品ができたと思ってうれしい気持ちでいっぱい」と喜んだ。

「自己肯定感」がテーマとなっている今作。撮影を通しての心境の変化を聞かれると「ＳＮＳが発展しているので、（他人と）簡単に比べられる時代になってしまったと思うんですけど、そこに惑わされない“ブレない自分軸”を築き上げたいと感じた」と力説。今作に込めた思いについて「人生って競争じゃないなって自分に言い聞かせている。ゆっくり歩きたい人もいれば走って行きたい人もいるし、休憩したい人もいる。人それぞれで、それを温かく教えてくれる映画になっているので、少しの光がみなさんの心に刺さってくれたら」と語った。