「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第３日」（２３日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

前週までのドライビングディスタンスが３３３・０８ヤードと、ツアートップを誇る飛ばし屋・出利葉太一郎（２５）＝フリー＝が、強風が吹く難しいコンディションの中、その飛ばしにこだわり続け、１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９、通算９アンダーの９位、首位に４打差と、優勝争いに踏みとどまった。

出だしから魅了した。１番パー５は、ラフからの２打目がグリーンオーバー。そこからうまく寄せてバーディー発進すると、２番３７９ヤードのパー４では、フォローの風に乗ったこともあったが、グリーン右手前のバンカーまでかっ飛ばし、そこからの１３ヤードを放り込んでのイーグルだ。

そこから、スコアが動かなくなった。１３番まで行ったところで、ボギーが先に来た。それでも、自身の武器を軽々しく手放すつもりはない。

迎えた１５番パー４。３４７ヤードと短い距離だが、フェアウエーに横たわるバンカーを越えるのに、２８５ヤードが必要だ。出利葉の距離であれば難しくないが、この日は強烈なアゲンスト。飛ばし屋であっても、ほとんどのプロが短いクラブで手前に刻んだ。

しかし出利葉に迷いはなかった。「手前のバンカーに入ったら、もっとトレーニングをしよう」と、とてつもなく前向きな発想でドライバーを握り、グリーン手前４２ヤード地点までかっ飛ばし、バーディーをもぎ取った。

最後「１・５メートルのパットを外したのが悔しいな」としながらも、圏内にいることは間違いない。

しっかりフェアウエーに置くゴルフは、持ち味を消してしまう。「ドライバーでどれだけやれるか。リミッターをどんどん外して、コースと向き合いたい。楽しみです」。ツアー本格参戦３年目のパワーヒッターが、飛ばしに飛ばして、初の栄冠をつかみにいく。