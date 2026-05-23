２０２０年５月に急死した木村花さんのメモリアル興行「ＨＡＮＵＲ」が２３日、後楽園ホールで開催された。

花さんの命日に開催されたこの日の大会には、ゆかりのあるレスラーが多数参戦し、全７試合が行われた。メインイベントでは、かつて花さんが結成したユニット「ＴＯＫＹＯ・ＣＹＢＥＲ・ＳＱＵＡＤ（ＴＣＳ）」で共闘した吏南（１９＝スターダム）が、同じくＴＣＳのメンバーだったジャングル叫女（３５）に勝利した。

小波（スターダム）、ＶＥＮＹと組んだ吏南は、叫女、桃野美桜（マーベラス）、岩田美香（センダイガールズ）と６人タッグマッチで激突。試合終盤には叫女との一騎打ち状態となり、最後は花さんの必殺技であるタイガーリリー（パッケージドライバー）で３カウントを奪った。

試合後のリングでマイクを握った吏南は「これが、今まで止まることなく進み続けてきた私の答えだ」と叫女に言い放ち勝利に酔うと「全選手、リングの周りに来い」と呼びかける。リング上で選手全員での記念撮影を行い、全員で大会タイトル「ハヌル」を大合唱。大団円で幕を閉じた。

大会を終え、主催者で花さんの母・響子さんは「選手もお客さんも、思ってくださる人がいる限りずっと、木村花は輝いている」と思いをはせる。メモリアルマッチは今年で６回目。来年の開催予定を問われると「終わった後のお客様の声次第ですね」と語っていた。