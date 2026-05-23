宝塚歌劇団１１２期生４０人が２３日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた宙組「黒蜥蜴／Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンド インパルス）」で初舞台を踏んだ。公演前に黒紋付に緑の袴の正装で口上を述べ、ショーでは恒例のラインダンスを披露した。

緊張した面持ちの口上から一転、ラインダンスでははじけるような笑顔を見せた。ラインダンスのテーマは「ポッピングキャンディー」。作・演出の竹田悠一郎氏によれば「まだ何色か何味かわからない夢と希望に包まれたキャンディー達が、コレまでの人生、宝塚音楽学校で蓄えたエネルギーを舞台上で弾けさせる」という。

首席入団した美雲かなみ（みくも・かなみ）は「同期が全員そろっての最初で最後の舞台ですので、心を込めて踊りました」と笑顔。十季星琅（ときせ・ろう）は「ライトにすごく照らされていて、私自分もライトに負けないよう、自分からの光を発せられるようからさせて戻りたいと思います」と語った。また昴三琴（すばる・みこと）も「１１２年の歴史と伝統を引き継いでいきたい」と決意を新たにしていた。

公演は７月５日まで。