歌手の和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。夫の行動で「ムカついた」ことを明かした。

和田はオープニングトークで「きょう出てくる時言わなかったんだけれど、うちの旦那、思いっ切りせきしてたんだけど、大丈夫かなあ」と心配。「あんまりしゃべってないけれど」と打ち明けた。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「一言、大丈夫？って言えばいいじゃないですか」と指摘すると、「うん…。心では思ってる」と小さな声で話した。

その後リスナーから心配する様子にほっこりしているとのメールが寄せられると「いやもう、今回は長引いてるんです」と夫に実は腹を立てていると語った。

理由は以前、味噌を取り寄せた際に夫にどうするか聞かれ「味噌なんてそのまま置いておきゃいいのよ。冷蔵庫入れると場所取るから」と伝えたが、夫は4日ほど前に、味噌に同封された説明書を台所に置いておき「味噌は冷蔵庫に保存」と書かれたところに印を付けていたという。

「ムカついちゃって」と和田は「言えばいいじゃない！」と抗議したが、夫は素っ気なく「読んでよ。味噌は冷蔵庫に入れるもんだって書いてあるよ」と返答した。

和田は「ごめんね。あたしの考えですよ、あたしは昔から味噌と梅干しに何かがあったら不幸が来るっていうぐらい大丈夫だって聞いてたんですよ」と話し、「こんなんね、普通口で言えばいいことじゃない」とぼやいてみせた。

さらに「その前からちょっと夜に食べたのでね、これは私が悪いんですけれども」としながらも、アイスキャンディーを普通に燃えるごみのゴミ箱に捨てたところ、夫から「これも燃えないゴミにやってくれないと困るんだよな」と注意を受けたと回顧。

「カーッときたのよ」と和田は「えーっ、これも？」と言い返したが、夫からは「燃えるけど後に残るんだよね。ここはうるさいんだよ、マンションがね」と再度言われたとした。

和田は普段は「ちゃんと燃えないゴミとか分けているんですよ。瓶もラベルも取って、中も洗ってやっているのに」とした上で、「ガリガリ君（アイスキャンディー）のことで頭にきた。ガリガリ君が悪いんじゃないのよ」とまくしたてた。

これに垣花は大笑いし「それが原因で今回は長いんですね、ケンカが」と続け、和田は「やっぱり決まりごとはせなあかんのやけど、まさかと思いました」と語った。

垣花は「だけどちょっと風邪気味なんで心配はしていると」とまとめ、和田は「そう」「難しいところや。ちょっと気にはなっているんやけど」と苦笑した。