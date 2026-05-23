好き＆行ってみたい「栃木県の繁華街＆歓楽街」ランキング！2位「宇都宮駅東口エリア」、1位は？【2026年調査】
まぶしい新緑が目に鮮やかな季節となり、日中の散策が心地よい季節を迎えました。爽やかな初夏の風に誘われて、休日は活気あふれるエリアへ足を延ばしてみたくなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「栃木県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ご当地グルメを堪能したいからです」（50代女性／東京都）、「餃子や焼き鳥、居酒屋など多様な屋台が密集するため」（30代女性／東京都）、「宇都宮市は、餃子で有名な食文化に加え、都市の便利さと自然のバランスが良い街だと感じています。また、交通アクセスも良く、実際に街を歩いて雰囲気や人の温かさを体感してみたいと思ったからです」（20代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「オリオン通り商店街 は、宇都宮らしさを最も感じやすいエリアで、昼はアーケード商店街、夜は居酒屋・バー・餃子店が一気に活気づいて、地方都市のちょうど良い繁華街感があるからです」（60代女性／愛知県）、「韓国料理やカフェ、イタリアンなど女子会でつかえる店がたくさんある。徒歩で移動しやすくハシゴもできるから」（40代女性／京都府）、「アーケード内に飲食店や雑貨店が並び、天候を気にせず回れそうで、餃子店巡りもできるなど家族でわいわい楽しめそうな雰囲気があるからです」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「栃木県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宇都宮駅東口エリア（宇都宮市）／83票宇都宮駅の東側に位置するこのエリアは、近年LRT（次世代型路面電車）の開業により劇的な進化を遂げました。駅直結の商業施設「ウツノミヤテラス」を中心に、近代的なビルやホテルが建ち並びます。多くの飲食店や居酒屋が集まる一方で、再開発によるクリーンで都会的な景観も魅力の注目スポットです。
回答者からは「ご当地グルメを堪能したいからです」（50代女性／東京都）、「餃子や焼き鳥、居酒屋など多様な屋台が密集するため」（30代女性／東京都）、「宇都宮市は、餃子で有名な食文化に加え、都市の便利さと自然のバランスが良い街だと感じています。また、交通アクセスも良く、実際に街を歩いて雰囲気や人の温かさを体感してみたいと思ったからです」（20代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：オリオン通り商店街（宇都宮市）／120票堂々の1位に輝いたのは、宇都宮市中心部に位置する北関東最大級の全天候型アーケード街「オリオン通り商店街」です。昭和の香りを残す老舗から最新のカフェ、気軽に立ち寄れる屋台村まで多様な店舗が並びます。イベントも頻繁に開催され、昼夜を問わず多くの市民や観光客でにぎわう栃木を象徴する繁華街です。
回答者からは「オリオン通り商店街 は、宇都宮らしさを最も感じやすいエリアで、昼はアーケード商店街、夜は居酒屋・バー・餃子店が一気に活気づいて、地方都市のちょうど良い繁華街感があるからです」（60代女性／愛知県）、「韓国料理やカフェ、イタリアンなど女子会でつかえる店がたくさんある。徒歩で移動しやすくハシゴもできるから」（40代女性／京都府）、「アーケード内に飲食店や雑貨店が並び、天候を気にせず回れそうで、餃子店巡りもできるなど家族でわいわい楽しめそうな雰囲気があるからです」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)