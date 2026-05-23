◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 ＢＲ東京 ３５―４０ 東京ＳＧ（２３日、秩父宮）

プレーオフ（ＰＯ）準々決勝の第１試合は、東京ＳＧが初のＰＯ進出を果たしたＢＲ東京を４０―３５で下し、４強進出。準決勝は３０日、神戸と対戦する。

先制は東京ＳＧ。前半３分、敵陣右サイド深くのラインアウトを起点に攻め、右サイドでボールを受けたＷＴＢコルビがトライ。同９分は、逆サイドのラインアウトを起点に、トライライン際の攻防を制して左でＷＴＢ尾崎泰雅がトライ。１０―０とする。１４分、みたび敵陣でのラインアウトからチャンスを作り、プロップ竹内柊平が抑えて３連続トライ。１７―０と主導権を握る。

初のＰＯに臨んだＢＲ東京の反撃は前半２６分。敵陣での７次攻撃から、ＳＨのＴＪペレナラがトライ。キックも決まり７―１７とする。互いにＰＧで３点を加え迎えた同３８分、ＢＲ東京はＳＯ中楠一期が故意の反則によりイエローカード。１０分間の一時退場となる。東京ＳＧはその直後に、ＳＯトラスクが好機を生かしてトライ。２７―１０とリードを広げ、前半を折り返す。

後半は１０分、ＢＲ東京が敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、左へ展開。大外のＷＴＢメイン平に渡って、トライ、１５―２７とする。東京ＳＧは１４分、ｗＴＢコルビがＰＧを沈めて３０―１５。後半２２分、東京ＳＧはチームの反則の繰り返しにより、ＣＴＢ中村亮土にイエローカード。ＢＲ東京は、敵トライエリア前のスクラムから左へ運び、ＷＴＢメイン平が再びトライ。２０―３０と迫る。

東京ＳＧから立て続けに反則を誘うＢＲ東京は後半２７分、連続攻撃からトライエリア前でオフロードパスを受けたＳＨペレナラがトライ。キックも決まり、２７―３０と一気に追い上げる。東京ＳＧがＰＧで３３―２５とした同３２分。ＢＲ東京はＷＴＢメイン平のビッグゲインから、左に展開して大西将史が、怒涛の４連続トライ。キックは外れ、１点差。

ＢＲ東京は後半３８分、敵陣でペナルティを獲得。ＳＯ中楠一期が右中間約４０メートルのＰＧを沈めて３５―３３。ついに逆転する。東京ＳＧはホーンが鳴って迎えた４５分。ラストチャンスを生かし、プロップ森川がサヨナラトライ。４０―３５で劇的逆転勝利を収めた。