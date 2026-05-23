２３日、手を振ってあいさつする（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／才揚）

【新華社酒泉5月23日】中国酒泉衛星発射センターで23日、有人宇宙船「神舟23号」に搭乗する朱楊柱（しゅ・ようちゅう）、張志遠（ちょう・しえん）、黎家盈（れい・かえい）の3飛行士が記者会見した。

２３日、記者会見に臨む朱楊柱氏。（酒泉＝新華社記者／才揚）

２３日、記者会見に臨む黎家盈氏。（酒泉＝新華社記者／才揚）

２３日、記者会見に臨む張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／李志鵬）

２３日、手を振ってあいさつする（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／李志鵬）

２３日、手を振ってあいさつする（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／連振）

２３日、手を振ってあいさつする（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／李志鵬）

２３日、記者会見に臨む（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／才揚）

２３日、手を振ってあいさつする（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／才揚）

２３日、手を振ってあいさつする（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／連振）

２３日、記者会見に臨む（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／李志鵬）

２３日、手を振ってあいさつする（左から）黎家盈氏、朱楊柱氏、張志遠氏。（酒泉＝新華社記者／連振）