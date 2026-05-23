市川團十郎、14歳長女が激写した“愛嬌ある父” センスある写真に「すごっ足がめっちゃアスリート」「上手」の声
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）が撮影した写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】市川團十郎・14歳長女が激写したセンスある写真「足がアスリート」
團十郎は「麗禾からの世界、2枚目を撮ってる時に麗禾キシンが撮ってました。3枚目は三枚目の私です。二枚目とは良い男の事 三枚目とは歌舞伎用語で愛嬌のある男 道化役 軽妙な色男愛嬌のある男みたいな意味あります」と説明を交えてつづり、3枚の写真を披露した。
投稿には、木々に囲まれた公園での写真、2枚目は空を覆う緑の木々を見上げる構図、3枚目ではジャンプするおどけた姿が捉えられている。
コメント欄には「すごっ足がめっちゃアスリート」「麗禾ちゃん 上手」「後ろ姿も美しいですね」「筋肉、相変わらず綺麗です」「日本の写真家キシンさんもビックリですね」「三枚目な素振りも素敵」「3の写真、勸玄君かなと思ってしまいました。親子ですね」などの声が寄せられている。
【写真】市川團十郎・14歳長女が激写したセンスある写真「足がアスリート」
團十郎は「麗禾からの世界、2枚目を撮ってる時に麗禾キシンが撮ってました。3枚目は三枚目の私です。二枚目とは良い男の事 三枚目とは歌舞伎用語で愛嬌のある男 道化役 軽妙な色男愛嬌のある男みたいな意味あります」と説明を交えてつづり、3枚の写真を披露した。
コメント欄には「すごっ足がめっちゃアスリート」「麗禾ちゃん 上手」「後ろ姿も美しいですね」「筋肉、相変わらず綺麗です」「日本の写真家キシンさんもビックリですね」「三枚目な素振りも素敵」「3の写真、勸玄君かなと思ってしまいました。親子ですね」などの声が寄せられている。