セカンドキャリアも決定…神戸などで活躍した元ドイツ代表ポドルスキが現役引退
グールニク・ザブジェ(ポーランド1部)は22日、元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキ(40)が今季限りで現役を引退すると報告した。前日21日にはクラブの新オーナーに就任することも発表されている。
ポドルスキは2003年にケルンでプロ生活をスタートさせ、中心選手として活躍。2006年にバイエルンへ移籍し、ブンデスリーガやDFBポカールの優勝を経験した。その後、ケルン復帰、さらにアーセナル、インテル、ガラタサライでのプレーを経て、2017年にヴィッセル神戸へ。2019シーズンにはアンドレス・イニエスタ氏やダビド・ビジャ氏らとともに、天皇杯初制覇に貢献した。
クラブ史上初タイトルを置き土産に神戸を退団し、2020年にアンタルヤスポルへ加入。2021年には自身がルーツを持つポーランドのグールニク・ザブジェへ移籍した。今季はリーグ戦で15試合プレー。優勝したポーランド・カップでは決勝を含む2試合に途中出場した。
また、ドイツ代表として通算130試合に出場し、49ゴールを記録。2014 FIFAワールドカップ(W杯)ブラジル大会では優勝メンバーの一員となった。
クラブと代表で輝かしいキャリアを築き、多くのファンに愛されたままピッチを去る。
ポドルスキは2003年にケルンでプロ生活をスタートさせ、中心選手として活躍。2006年にバイエルンへ移籍し、ブンデスリーガやDFBポカールの優勝を経験した。その後、ケルン復帰、さらにアーセナル、インテル、ガラタサライでのプレーを経て、2017年にヴィッセル神戸へ。2019シーズンにはアンドレス・イニエスタ氏やダビド・ビジャ氏らとともに、天皇杯初制覇に貢献した。
また、ドイツ代表として通算130試合に出場し、49ゴールを記録。2014 FIFAワールドカップ(W杯)ブラジル大会では優勝メンバーの一員となった。
クラブと代表で輝かしいキャリアを築き、多くのファンに愛されたままピッチを去る。