【CAA】有村架純、シックなオフショルドレスで魅了 落ち着いた華やかさ際立つ
俳優・有村架純が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【全身ショット】美しい上品スタイル…オフショルダードレスで魅了した有村架純
有村は、ベロア調の質感が印象的なドレスで登場。オフショルダーデザインで肩をのぞかせた上品なスタイルを披露した。身体に沿う美しいシルエットとロングトレーンが、大人らしいエレガントな雰囲気を引き立てていた。
ロングヘアをナチュラルに下ろしたヘアスタイルと、落ち着いたメイクも印象的。シックなカラーリングながらも華やかな存在感を放ち、会場でも視線を集めていた。
「感情表現の深さと演技力で数々の受賞歴を誇る俳優」として紹介された有村は、授賞式のプレゼンターを務める。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【全身ショット】美しい上品スタイル…オフショルダードレスで魅了した有村架純
有村は、ベロア調の質感が印象的なドレスで登場。オフショルダーデザインで肩をのぞかせた上品なスタイルを披露した。身体に沿う美しいシルエットとロングトレーンが、大人らしいエレガントな雰囲気を引き立てていた。
ロングヘアをナチュラルに下ろしたヘアスタイルと、落ち着いたメイクも印象的。シックなカラーリングながらも華やかな存在感を放ち、会場でも視線を集めていた。
「感情表現の深さと演技力で数々の受賞歴を誇る俳優」として紹介された有村は、授賞式のプレゼンターを務める。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。