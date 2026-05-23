【CAA】NCT／Way V・テン、日本開催イベント降臨 アンニュイなモード全開
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／Way VのTEN（テン）が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【全身ショット】色気ただようワントーンコーデを披露したTEN
TENは、ゆったりとしたシルエットのセットアップに同系色のインナーを合わせ、洗練されたワントーンコーデを披露。胸元にはシルバーネックレスを輝かせ、シンプルながらも色気を感じさせるスタイリングで魅了した。
ラフにセットした黒髪とアンニュイな表情も印象的。会場でもひときわ目を引くオーラを漂わせていた。
TENは、NCTおよびWay Vのメンバーで、2024年に「Nightwalker」でソロデビューを果たしたタイ出身の歌手である。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【全身ショット】色気ただようワントーンコーデを披露したTEN
TENは、ゆったりとしたシルエットのセットアップに同系色のインナーを合わせ、洗練されたワントーンコーデを披露。胸元にはシルバーネックレスを輝かせ、シンプルながらも色気を感じさせるスタイリングで魅了した。
TENは、NCTおよびWay Vのメンバーで、2024年に「Nightwalker」でソロデビューを果たしたタイ出身の歌手である。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。