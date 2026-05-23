お笑い芸人のゆってぃが22日、自身のアメブロを更新。「脂質を減らす」とダイエットを決意した直後から、ハイカロリー食を摂取し、あっけなく決意が崩壊した様子を明かした。

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「どもども!!」と切り出したゆってぃは、長野県を訪れた際のエピソードを回顧。「あんまり食べすぎないようにしよう！」と心に誓ったものの、行きの新幹線でパンとおにぎりを平らげ、昼にはラーメンとチャーハンのセット、夜はお酒と美味しいおつまみを満喫したという。

翌朝自宅で体重を測定したところ、3週間前よりも増加していることが発覚。「よし、脂質を減らそうと決めました」と、今度こそ食事制限を志したゆってぃだった。

しかし、「脂質制限」を誓ったはずのその日の朝食に、コストコの「チョコマフィン」をチョイス。昼にはラジオ収録後に蒸し鶏定食でヘルシーに抑えたかと思いきや、帰宅後に「謎にソーセージパン」を補給。さらにアマチュアレスリングの大会を観戦した後の夕食には「中華を食べる予定です」と告白した。

自身の食欲に全く抗えていない状況に、ゆってぃは「私の決意破れたり!!」と降伏宣言。最後は「爽やかに書いてもらったけど 決意が破れてます」と似顔絵にツッコミを入れ、ブログを締めくくった。